Видео ⟩ Жители Кекавы сбиты с толку странными дорожными знаками

При выезде с обеих парковок дорожные знаки говорят водителям, что надо свернуть на трассу A7. Наблюдение программы показывает, что многие водители игнорируют дорожные знаки и едут прямо, что может привести к штрафам.

Каждый водитель, с которым говорила программа Bez Tabu, недоумевает от такого решения дорожного движения, указывая на то, что от этого страдают жители.

"Они уже воюют друг с другом, не хотят, чтобы друг от друга ходили по магазинам", - убежден Том, который нарушил правила.

"Глупые", - лаконично говорит Ансис, который регулярно бывает в этих магазинах и так же регулярно нарушает правила.

Однако представитель торгового центра Liiba опроверг слухи и заявлил, что дорожный знак был установлен сбоку от их стоянки еще четырнадцать лет назад. Это подтверждают и фотографии, найденные в интернете.

Новые соседи или Rimi не построили подъезд к главной дороге, единственная подъездная дорога находится во владении торгового центра Liiba.

Встречи представителей компаний пока не увенчались успехом, и нет никаких признаков того, что неудобные для жителей Кекавы дорожные знаки будут демонтированы в ближайшем будущем.