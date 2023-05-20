Оправдание военных преступлений РФ: лидеров DVS Urantija оштрафовали на 17 980 евро

Постановление прокурора о наказании вступает в силу в понедельник. Лица признаны виновными в оправдании геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений, а также в разжигании национальной, этнической и расовой розни в группе лиц, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Как стало известно агентству LETA, "целитель" Вентс Василевскис оштрафован на 6820 евро, его сын - блогер Айвис Василевскис - на 11 160 евро, а руководитель DVS Urantija Скайдрите Алексеева наказана 216 часами общественных работ.

Айвису Василевскису все же пришлось провести в тюрьме три месяца во время досудебного следствия, так как в качестве меры пресечения к нему был применен арест.

По закону прокурор составляет приговор, если обвиняемый признал себя виновным, возместил причиненный потерпевшему ущерб и согласен завершить уголовный процесс назначением ему наказания.

Служба государственной безопасности (VDD) передала дело в прокуратуру 13 апреля.

Уголовный процесс в отношении представителей центра целительства DVS Urantija был начат 1 марта прошлого года.

В ходе расследования VDD установила, что руководители организации целенаправленно и планомерно распространяли идеологию, направленную на оправдание и прославление военной агрессии России в Украине, а также на разжигание ненависти к украинцам, жителям Украины, евреям и цыганам.

Руководители организации проповедовали свою идеологию на эзотерических мероприятиях, в материалах, рассылаемых по электронной почте, в публикациях в социальных сетях и на нескольких специально созданных сайтах.

Также в публичных заявлениях лидеров организации VDD зафиксировала оправдание преступлений, совершенных против евреев и цыган во время Второй мировой войны, и поддержку антисемитизма.

По информации Firmas.lv, DVS Urantija, зарегистрированная на улице Элизабетес в Риге, принадлежит Лиге Гусевой и Скайдрите Алексеевой. В августе прошлого года компания начала процесс ликвидации.