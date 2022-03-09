За оправдание реализуемых Россией военных преступлений задержан дезинформатор Василевскис

Согласно доступной публично информации, Василевскис в 2019 году стартовал на выборах в Европарламент по одному списку с экс-политиком Ингуной Судрабой. В том же году он получил и степень бакалавра в области юридических наук в университете Turība.

Во время пандемии мужчина был активен на портале brivibasplatforma.lv, где распространялись утверждения якобы о вреде вакцины против Covid-19 и критиковались установленные на время пандемии ограничения.

В Службе государственной безопасности (VDD) не стали раскрывать, какие высказывания инкриминируются Василевскису, однако агентство LETA убедилось, что, например, 13 февраля, за пару недель до вторжения России в Украину, мужчина на Facebook описал свои размышления о России и Украине, отметив, что "фарм-картель" является "спонсором войны".

"Появляется вопрос, откуда и кому эта война так сильно нужна? Конечно, если кто-то настолько наивен, что указывает на Россию, то дальше можете не читать.

Это единственное государство, которое заботит превращение Украины в нормальную страну, и в будущем это будет сделано через мирное экономическое и дипломатическое сотрудничество,

но только тогда, когда будет убран нацистский режим и корпоративные мафиозные кланы, за 30 лет сделавшие некогда великую республику СССР абсолютным "failed state", - написал Василевскис.

Напомним, ранее Служба государственной безопасности задержала четырех представителей некой организации за оправдание военных преступлений, осуществляемых Россией.

1 марта служба начала уголовный процесс в отношении некой организации в связи с тем, что она целенаправленно и систематически оправдывала военную агрессию России против Украины и ее жителей, сообщила VDD.

В понедельник VDD совершила судебные санкционированные процессуальные действия на объектах в Риге и другом населенном пункте в Латвии, задержав четырех человек.

Уголовный процесс начат по двум статьям Уголовного закона, а именно за преступление против мира и возможное оправдание и восславление военных преступлений, а также возможное разжигание национальной и этнической ненависти, осуществляемые ответственными работниками организации с использованием автоматизированной системы обработки данных.

В ходе расследования VDD получила информацию о том, что руководители, работники и участники этой организации инициируют мероприятия, в которых выражают поддержку вторжению России в Украину. Кроме того, во время мероприятий регулярно звучат призывы к действиям против народа Украины.

Во время процессуальных действий VDD получила большой объем информации, и в настоящее время проводится их изучение и анализ.

Более подробной информации служба не предоставила, однако информация, которой располагает агентство LETA, указывает на то, что этой организацией является DVS Urantija, которая называет себя центром духовного развития и целительства.

DVS Urantija предлагает сеансы целительства и звукового массажа тибетскими поющими чашами.

В сентябре 2014 года программа Латвийского телевидения De Facto сообщила, что тогдашний кандидат в депутаты Сейма, лидер партии "От сердца Латвии" Ингуна Судраба посещала центр DVS Urantija, который параллельно с целительством и медитациями восхвалял президента России Владимира Путина как "душу света", а Россию - как "самую свободную из оккупировавших Землю враждебных цивилизаций".

В центре DVS Urantija работает и "целитель" Вентис Василевскис, который, согласно прозвучавшей в СМИ информации, является отцом Айвиса Василевскиса.

Как уже сообщалось, в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за такие действия, как оправдание и прославление военных преступлений и преступлений против человечности, призывы к геноциду или агрессивной войне, действия, направленные на разжигание национальной или этнической ненависти, а также за призывы выступать против национальной независимости, суверенитета или территориальной целостности Латвии.

При обнаружении в интернет-среде записей, комментариев или видеороликов, содержащих признаки упомянутой преступной деятельности, VDD предлагает сообщать об этом на адрес электронной почты info@vdd.gov.lv.