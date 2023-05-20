Уникальное видео ⟩ ВСУ сражается на улицах Бахмута

"Ни одно видео, снятое в Бахмуте, сполна не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют в аду, который когда-то был одним из красивейших городов Донецкой области", - сказано в описании к видео.

Ранее сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировка полностью контролирует Бахмут. В свою очередь, ВСУ не подтвердили взятие Бахмута российскими силами и рассказали, что происходит в городе.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". По состоянию на данный момент наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.