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Уникальное видео ⟩ ВСУ сражается на улицах Бахмута

rus.tvnet.lv
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ВСУ в Бахмуте
ВСУ в Бахмуте Фото: Скриншот с видео https://www.facebook.com/usofcom

Вооруженные силы Украины обнародовали уникальное видео, на котором видно, как самоотверженно сражаются защитники Бахмута. 

"Ни одно видео, снятое в Бахмуте, сполна не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют в аду, который когда-то был одним из красивейших городов Донецкой области", - сказано в описании к видео.

Ранее сообщалось, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировка полностью контролирует Бахмут. В свою очередь, ВСУ не подтвердили взятие Бахмута российскими силами и рассказали, что происходит в городе.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". По состоянию на данный момент наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

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