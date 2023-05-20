Видео ⟩ Жительница Иманты опасается за безопасность детей на детской площадке

Но больше всего Галину беспокоит то, что горка отжила свой век - она держится на старых деревянных досках, шурупы заржавели и легко откручиваются, крепления расшатались, а металлическая страховочная опора, за которую дети должны держаться, прежде чем скатиться, уже давно отсутствует.

Опрошенные родители признаются, что в районе мало детских площадок, поэтому они и приходят сюда. Дети в основном предпочитали качели и песочницу. Еще одна местная жительница также считает, что такая детская площадка уже отслужила свой срок.

Жильцы говорят, что эта детская площадка принадлежит соседнему многоквартирному дому, хотя она не огорожена и ею может пользоваться любой желающий.

Рижская дума поясняет, что ремонт детских площадок, не принадлежащих самоуправлению, проводить нельзя. Ответственность должны взять на себя владельцы детской площадки, но в случае, если это не будет сделано и оборудование детской площадки станет опасным для посетителей, жители все равно могут обратиться в муниципалитет или муниципальную полицию, которая свяжется с владельцами и попросят у них для внесения необходимых улучшений.

Гатис Розе, представитель компании Civinity утверждает, что была проведена проверка, площадка регулярно ремонтируется. За последнее время сделано несколько доработок - отремонтирована песочница, отреставрированы качели, но пока есть планы по ремонту карусели. В следующем году домик ждет возрождение, если иное не решат владельцы квартир, которым также принадлежит детская площадка.

Безопасность остального оборудования была проверена, и инспектор признал его пригодным для использования. В прошлом году в ремонт площади уже вложено не менее 3000 евро.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)