Видео ⟩ Жительница Иманты опасается за безопасность детей на детской площадке

Жительница Иманты Галина, бабушка пятерых внуков, переживает, о том, что каждый раз, когда она посещает детскую площадку на бульваре Анниньмуйжас, та становится все мрачнее и мрачнее. Она считает, что игровое оборудование отслужило свой срок, сломалось и угрожает безопасности маленьких посетителей. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Галина бабушка со стажем - у нее пятеро внуков, с которыми она активно проводит свободное время и гуляет. Так как в Иманте не так много детских площадок, а существующие больше подходят для детей постарше, она регулярно посещает детскую площадку на бульваре Анниньмуйжас. Пенсионерка заметила, что площадка пострадала от разрушительного действия времени, а также от вандалов, но ремонта или других улучшений за эти годы не заметила.
"Это замечательная детская площадка, маленькая, удобная, но аттракционы начали портиться. Я хотела бы, чтобы кто-то взял на себя ответственность за это, починил и следил за тем, чтобы не было неприятных инцидентов", - сказала пенсионерка.
Вместе с Галиной передача отправилась на небольшую экскурсию по детской площадке. На площадке находится карусель, которая не работает - не только облупилась краска, но и сломался механизм, потому что она не поворачивается. Галина указывает на дом, где стоят две шаткие, неустойчивые скамейки, из последних сил цепляющиеся к стене старыми шурупами.
Она вспоминает, что детям особенно нравился домик, когда цвет был ярким, свежим, а детали не потертыми.
Но больше всего Галину беспокоит то, что горка отжила свой век - она держится на старых деревянных досках, шурупы заржавели и легко откручиваются, крепления расшатались, а металлическая страховочная опора, за которую дети должны держаться, прежде чем скатиться, уже давно отсутствует.
Опрошенные родители признаются, что в районе мало детских площадок, поэтому они и приходят сюда. Дети в основном предпочитали качели и песочницу. Еще одна местная жительница также считает, что такая детская площадка уже отслужила свой срок.
Жильцы говорят, что эта детская площадка принадлежит соседнему многоквартирному дому, хотя она не огорожена и ею может пользоваться любой желающий.
Рижская дума поясняет, что ремонт детских площадок, не принадлежащих самоуправлению, проводить нельзя. Ответственность должны взять на себя владельцы детской площадки, но в случае, если это не будет сделано и оборудование детской площадки станет опасным для посетителей, жители все равно могут обратиться в муниципалитет или муниципальную полицию, которая свяжется с владельцами и попросят у них для внесения необходимых улучшений.
Гатис Розе, представитель компании Civinity утверждает, что была проведена проверка, площадка регулярно ремонтируется. За последнее время сделано несколько доработок - отремонтирована песочница, отреставрированы качели, но пока есть планы по ремонту карусели. В следующем году домик ждет возрождение, если иное не решат владельцы квартир, которым также принадлежит детская площадка.
Безопасность остального оборудования была проверена, и инспектор признал его пригодным для использования. В прошлом году в ремонт площади уже вложено не менее 3000 евро.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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