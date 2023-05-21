Температура воды в реках достигла +17 градусов

В Айвиексте, Даугаве, Лиелупе и Венте вода прогрелась до +15..+17 градусов, в Гауе температура воды +13..+16 градусов. В малых реках температура в основном не превышает +12..+16 градусов.

В субботу днем самая высокая температура воды была зафиксирована в Мусе под Бауской и в Лиелупе под Межотне - она чуть превышала +20 градусов.

Температура воды в больших озерах утром составляла +13..+16 градусов.

Температура воды в море на большей части побережья Латвии не превышает +8..+13 градусов.

В солнечную погоду самая теплая вода бывает ближе к вечеру, самая низкая - ранним утром, а в море на температуру воды больше влияют течения и направление ветра.