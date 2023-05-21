Умер муж Дианы Гурцкой Петр Кучеренко

Сообщается, что в субботу, 20 мая, ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Кубы. Чиновник возвращался из командировки с российской делегацией.

"Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось", - написано в сообщении министерства.

Кучеренко было 46 лет. С 2005 года он был женат на певице Диане Гурцкой. Вместе они воспитывали сына.

В 2014 году Гурцкая подписала обращение деятелей культуры России "в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму". Участвовала в записи клипа на песню "Любимую не отдают" в поддержку авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко.