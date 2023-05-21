В Лиелварде разместят самолеты НАТО для патрулирования стран Балтии

Она рассказала, что на базе Эмари в Эстонии запланирован ремонт, поэтому уже в следующем году Германия будет осуществлять патрульную миссию с базы Лиелварде.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил журналистам, что база Эмари десять лет использовалась для патрулирования воздушного пространства стран Балтии и сейчас нуждается в ремонте. Работы планируется начать следующей весной, они займут от 6 до 8 месяцев.

Хотя база ВВС в Лиелварде не использовалась для миссий воздушного патрулирования НАТО, она соответствует всем стандартам НАТО.

​В Лиелварде и ранее регулярно принимали самолеты всех типов стран-союзников НАТО, будь то вертолеты, крупногабаритные грузовые самолеты или истребители пятого поколения, сообщило министерство обороны Латвии.

Уже сообщалось, что на этой неделе министры обороны стран Балтии договорились значительно усилить поддержку принимающей страны тем союзникам по НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в небе стран Балтии.

НАТО патрулирует воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование осуществляется с авиабазы в Шяуляе, а с 2014 года миссия поддержки также осуществляется с базы Эмари в Эстонии.