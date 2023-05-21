В давке на стадионе в Сальвадоре погибли по меньшей мере 12 человек

Также видно, как болельщики обмахивают своими футболками лежащих на земле людей

"Это была лавина болельщиков, которые снесли ворота, - сказал журналистам волонтер из группы первой помощи Rescue Commandos. - Некоторые все еще находились под обломками в туннеле. Другим удалось пробраться на трибуны, а затем на поле, и они задохнулись".

Президент Букеле заявил, что расследовано будет все, включая действия команд, менеджеров, должностных лиц стадиона, футбольной лиги и федерации футбола Сальвадора.

"Кто бы ни был виновным, он не останется безнаказанным", - отметил он в Твиттере.

Официальные лица также сообщили, что медицинскую помощь оказали 90 пострадавшим - мужчинам, женщинам и детям, - получившим многочисленные травмы.

По данным Луиса Алонсо Амайи из организации "Гражданская защита Сальвадора", медицинскую помощь получили около 500 человек, многих пришлось доставить в больницу.

Министр здравоохранения Франсиско Алаби сказал, что большинство раненых находятся в стабильном состоянии и что из больниц не поступало сообщений о смертельных случаях.