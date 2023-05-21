За год в Риге над 333 украинскими детьми была установлена опека

Как пояснил агентству LETA председатель сиротского суда Айвар Красноголов, это дети, которые приехали в Латвию без родителей, но это не значит, что у всех них нет родителей в Украине.

Ситуации бывают самые разные - есть и сироты, и дети, приехавшие в Ригу к знакомым и т. д. Однако во всех случаях, когда ребенок находится без родителей в Латвии, устанавливается экстренная опека.

Опекунами этих детей назначено 288 человек.

Перед принятием решения выясняется мнение ребенка в том случае, если он способен его сформулировать с учетом своего возраста и уровня зрелости.

Также оцениваются мотивация лица, изъявившего желание стать опекуном, его семейные обстоятельства, проверяется имеющаяся информация об этом лице, например, судимость.

После этого условия проживания ребенка регулярно проверяются.

В 2022 году проведено 495 проверок условий проживания и ухода в семьях экстренных опекунов.