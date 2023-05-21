С марта осуждены трое убийц собак

Суд Даугавпилса недавно приговорил пенсионера-инвалида к условному сроку лишения свободы за убийство собаки и незаконное использование огнестрельного оружия, говорится в публично доступном приговоре суда.

Пенсионер приобрел и хранил огнестрельное оружие и патроны к нему без соответствующего разрешения. Мужчина купил у знакомого ружье и несколько десятков патронов.

Все вышеперечисленное он забрал к себе домой и незаконно хранил в разных местах, пока оно не было изъято сотрудниками полиции при обыске.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пенсионер увидел во дворе своего дома чужую собаку. У собаки был хозяин, и она была зарегистрирована с помощью микрочипа. В гневе пенсионер взял ружье и застрелил животное.

После выстрела собака убежала за сарай, где позже была найдена мертвой.

Прокурор и обвиняемый договорились о наказании. Суд определил наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев, однако указанное наказание не будет приведено в исполнение, если осужденный в течение годичного испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения.

В свою очередь, Видземский районный суд приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы за убийство палкой собаки.

Тем временем Курземский окружной суд приговорил двух человек к условному тюремному заключению за то, что они утопили собаку в ванне. После этого вердикта глава Латвийской ассоциации ветеринаров (LVB) Илмарс Дуритис выразил мнение, что наказания, примененные к истязателям животных, были слишком мягкими.