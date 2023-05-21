Фото ⟩ В Молдове прошел многотысячный митинг за вступление в ЕС

Галерея: Митинг с требованием принять Молдову в Европейский Союз

По первоначальным оценкам полиции, в демонстрации в центре Кишинева, столицы Молдовы, приняли участие более 75 000 человек.

Митингующие размахивали флагами ЕС и скандировали проевропейские лозунги.

"Мы пришли, чтобы громко, уверенно и гордо заявить, что молдаване - это европейцы!"- сказала президент Майя Санду.

По ее словам, Молдова хочет вступить в ЕС к 2030 году.

"Это возможность для нашего народа жить в мире и процветании", - сказала она.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, которая также выступила на митинге, заявила, что ЕС поддержит усилия Молдовы, добавив, что она "уже готова к европейской интеграции".