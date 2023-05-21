Фото ⟩ В Молдове прошел многотысячный митинг за вступление в ЕС

Десятки тысяч жителей Молдовы вышли в воскресенье, 21 мая, на митинг с требованием принять их страну в Европейский Союз (ЕС).
Галерея: Митинг с требованием принять Молдову в Европейский Союз
По первоначальным оценкам полиции, в демонстрации в центре Кишинева, столицы Молдовы, приняли участие более 75 000 человек.
Митингующие размахивали флагами ЕС и скандировали проевропейские лозунги.
"Мы пришли, чтобы громко, уверенно и гордо заявить, что молдаване - это европейцы!"- сказала президент Майя Санду.
По ее словам, Молдова хочет вступить в ЕС к 2030 году.
"Это возможность для нашего народа жить в мире и процветании", - сказала она.
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, которая также выступила на митинге, заявила, что ЕС поддержит усилия Молдовы, добавив, что она "уже готова к европейской интеграции".
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