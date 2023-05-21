Встреча "Нового Единства" с оппозицией беспокоит коалиционные партии

Хотя "Новое Единство" утверждает, что кандидатура Ринкевича была поспешно выдвинута из-за того, что Левитс снялся с гонки, Райвис Дзинтарс называет это домыслом.

"То, что "Новое Единство" уже давно работает над другим сценарием, в том числе над сценарием с другой коалиционной моделью, является причиной снятия Эгила Левитса с выборов, а не наоборот", - заявил политик.

"Я не знаю, была ли это одна встреча или несколько. Предполагаю, что общение было долгим и что мероприятие готовилось в то время, когда "Новое Единство" выражало поддержку Эгилу Левитсу как кандидату.

Но что является очень важным вопросом для Национального объединения - действительно ли "Новое Единство" готово заплатить такую цену: присутствие в правительстве СЗК и "Прогрессивных". Если они готовы платить, с нашей точки зрения, это игра с интересами национальной безопасности", - добавил Дзинтарс.

Нацобъединение уже опросило своих членов, готовы ли они к тому, что партия в такой ситуации уйдет в оппозицию. Однако Дзинтарс надеется, что переговоры с оппозицией могут быть лишь элементом блефа со стороны "Нового Единства".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уклончиво ответил на вопрос о встрече в Министерстве иностранных дел и о том, что на ней обсуждалось, а также о том, как исход президентских выборов может повлиять на коалицию.