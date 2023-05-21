Встреча "Нового Единства" с оппозицией беспокоит коалиционные партии

Теоретические рассуждения о влиянии президентских выборов на состав коалиции на этой неделе стали гораздо более конкретными. Новость о встрече представителя "Нового Единства" (НЕ) с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК) за день до официального выдвижения министра иностранных дел Эдгара Ринкевича (НЕ) на пост президента основательно встревожила нынешних партнеров по коалиции, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Хотя Национальное объединение и особенно "Объединенный список" призывают не связывать исход президентских выборов со стабильностью правительства, обе партии открыто заявляют о своей готовности работать в оппозиции, если в коалиции произойдут какие-либо изменения.
В среду вечером, 10 мая, сразу после окончания рабочего дня в здании МИД на улице Кр. Валдемара состоялась встреча, которая уже полторы недели является предметом страстей в политических кругах Латвии.
"Новое Единство" представляли министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который еще не был официальным кандидатом на пост президента, премьер-министр Кришьянис Кариньш и один из политических тяжеловесов фракции в Сейме, опытный Янис Рейрс.
От "Прогрессивных" на встречу прибыли лидер фракции в Сейме Каспар Бришкенс, депутат Сейма и сопредседатель партии Андрис Шуваев, а также председатель фракции в Рижской думе Мартиньш Косcович.
СЗК представляли Арманд Краузе, председатель правления и секретарь Сейма, Виктор Валайнис, руководитель фракции Сейма, и Улдис Аугулис, депутат парламента с большим опытом работы в правительстве.
Напомним, что в тот же вечер президент Латвии Эгил Левитс публично объявил, что не будет участвовать в президентских выборах. О своем решении он также лично сообщил лидеру Национального объединения Райвису Дзинтарсу, так как партия ранее обязалась выдвинуть кандидатуру Левитса и получила его устное согласие.
Хотя "Новое Единство" утверждает, что кандидатура Ринкевича была поспешно выдвинута из-за того, что Левитс снялся с гонки, Райвис Дзинтарс называет это домыслом.
"То, что "Новое Единство" уже давно работает над другим сценарием, в том числе над сценарием с другой коалиционной моделью, является причиной снятия Эгила Левитса с выборов, а не наоборот", - заявил политик.
"Я не знаю, была ли это одна встреча или несколько. Предполагаю, что общение было долгим и что мероприятие готовилось в то время, когда "Новое Единство" выражало поддержку Эгилу Левитсу как кандидату.
Но что является очень важным вопросом для Национального объединения - действительно ли "Новое Единство" готово заплатить такую цену: присутствие в правительстве СЗК и "Прогрессивных". Если они готовы платить, с нашей точки зрения, это игра с интересами национальной безопасности", - добавил Дзинтарс.
Нацобъединение уже опросило своих членов, готовы ли они к тому, что партия в такой ситуации уйдет в оппозицию. Однако Дзинтарс надеется, что переговоры с оппозицией могут быть лишь элементом блефа со стороны "Нового Единства".
Премьер-министр Кришьянис Кариньш уклончиво ответил на вопрос о встрече в Министерстве иностранных дел и о том, что на ней обсуждалось, а также о том, как исход президентских выборов может повлиять на коалицию.
"Я три недели подряд пытался убедить своих коллег по коалиции в том, что, учитывая, что есть два кандидата, которые получили поддержку партнеров по коалиции - Левитс и Пиленс, но ни у одного из них нет большинства, мы должны серьезно сесть за стол переговоров и искать решение, как нам достичь соглашения. Мои партнеры отказали мне в этой возможности, они не были заинтересованы", - заявил премьер.
"Тем временем Левитс снял свою кандидатуру, и мы выдвинули своего кандидата. Я пытался добиться единого подхода - не получилось. Поэтому я вынужден действовать соответствующим образом и выдвинуть своего кандидата", - добавил Кариньш.
Андрис Шуваев, представитель "Прогрессивных", признал De Facto, что встреча прошла в таком формате, но заявил, что целью была попытка убедить две большие парламентские фракции поддержать кандидата Элину Пинто.
Лидер "Прогрессивных" не подтвердил, велись ли переговоры о более тесном сотрудничестве между тремя партиями: "Мы избегали каких-либо спекуляций. Тем более когда мы видим круг кандидатов и видим, что существующая коалиция недееспособна, а сценариев развития может быть очень много, то мы со своей стороны воздерживаемся от любых спекуляций".
Янис Рейрс рассказал De Facto, что его попросил присутствовать на встрече руководитель фракции "Новое Единство" Айнарс Латковскис. По его словам, целью встречи было убедить "Прогрессивных", которые уже заявили о своем намерении выдвинуть собственного кандидата, и СЗК, который уже давно выразил категорическое неприятие переизбранию Левитса, проголосовать за действующего президента.
Арманд Краузе, председатель правления СЗК, сказал De Facto, что не хочет комментировать конкретные переговоры, но на вопрос, обсуждали ли они с другими силами последствия избрания президента, он ответил, что только "теоретически".
"Мы не говорили об этом конкретно. Нам важно знать, что, если в Латвии произойдут изменения, будет ли президент тем, кто сможет обеспечить стабильную работу правительства и Сейма в будущем. Но это только теоретически, потому что, как вы знаете, правительство работало в предыдущем Сейме четыре года, поэтому о таких вещах можно говорить только теоретически", - заявил Краузе.
Однако информация, имеющаяся в распоряжении De Facto, делает вполне правдоподобным предположение, что вечером 10 мая политики из "Нового Единства" и двух оппозиционных партий обсуждали, что произойдет, если три фракции, которые вместе имеют 52 голоса в Сейме, изберут президента - скорее всего, Ринкевича.
Возможно, что формирование новой коалиции произойдет быстро - в течение нескольких недель после президентских выборов. В такой комбинации Нацобъединение останется за бортом, а "Объединенный список" будет привлечен к работе в новой коалиции, так как это поможет обеспечить стабильное большинство.
В предыдущем Сейме существование правительства аналогичным образом обеспечивалось даже после того, как партия KPV LV была выброшена из коалиции, поскольку часть ее депутатов была поглощена другими партиями - в основном "Новым Единством".
Версию о том, что разговор в Министерстве иностранных дел касался и возможной работы нового правительства, подтверждает и заявление Каспара Бришкенса, руководителя фракции "Прогрессивных". Он утверждал, что и "Новое Единство", и партия СЗК разделяют мнение, что нынешняя коалиция не продвигает Латвию вперед.
Председатель фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс призвал "Новое Единство" не связывать исход президентских выборов со стабильностью коалиции. Он также согласен с сопредседателем ОС, спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом в плане того, что торг по поводу выборов президента противоречит духу Сатверсме.
Таварс подтвердил, что уже были попытки переманить членов фракции "Объединенного списка": "Да, у меня есть такие сигналы. Я не могу раскрывать всех деталей, но в последнюю неделю этих сигналов становится меньше, потому что они понимают, что "Объединенный список" не может быть демонтирован, как бы кто-то этого ни хотел".
Представители "Объединенного списка" также как публично, так и в кулуарах говорят о том, что новую коалицию придется согласовывать с Айваром Лембергсом, который был кандидатом "зеленых" в премьер-министры, несмотря на то, что все еще находится в санкционном списке США.
Виктор Валайнис, глава фракции СЗК в Сейме, объясняет такие разговоры беспокойством коалиционных партий по поводу своих позиций: "Есть паника, и я, скорее, думаю, что это больше страх перед политической конкуренцией".
Передаче на удалось встретить Ринкевича, министра иностранных дел, а ныне официального кандидата в президенты, потому что он находился в Исландии, где Латвия на полгода приняла председательство в Совете Европы.
Именно Стамбульская конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин, разработанная этой межправительственной организацией, является постоянным источником разногласий между "Новым Единством", которое хотело бы ратифицировать подписанную семь лет назад конвенцию, и двумя другими коалиционными партиями, которые выступают против этого.
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