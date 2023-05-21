Видео ⟩ "Это опасно!": Самокаты Bolt могут взять напрокат дети от семи лет

У десятилетней дочери Дзинтара есть детская кредитная карта. Отец обратил внимание на несколько позиций в выписке по счету. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Обращали на себя внимание позиции на сравнительно небольшие суммы, по которым был осуществлен перевод в компанию Bolt в Эстонии. Дочь сказала, что это оплата за аренду электросамокатов Bolt.
Выяснилось, что десятилетняя девочка без проблем зарегистрировалась в приложении, в результате чего участвует в дорожном движении и может ездить со скоростью до 25 километров в час.
"Это опасно. Десятилетний ребенок ездит по улицам на самокате. Он может взять с собой еще одного десятилетнего ребенка. Это опасность для себя и других участников дорожного движения. Я написал в Bolt, там только ответили, что самокатами можно пользоваться с 18 лет. Так как же моя десятилетняя дочь могла его использовать?"- возмущается отец.
Отец обратится с вопросами к поставщику услуг, из ответов которого видно, что в использовании электросамокатов виновата сама дочь. Отец связался с полицией, которая не смогла помочь в этой ситуации.
Карта выдается детям с семилетнего возраста, что теоретически дает возможность пользоваться арендованными самокатами во многих городах Латвии с этого возраста.
Рижская муниципальная полиция напоминает, что детям до 14 лет запрещено ездить на таких транспортных средствах. А молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет должны иметь права на управление велосипедом или транспортным средством любой категории.
"Если сотрудники полиции заметят это нарушение, молодой человек будет остановлен. Патрульные свяжутся с полицией и будут следовать их указаниям", - сказал представитель полиции.
Банк-эмитент карты воспринимает оплату аренды скутера как покупку в интернете. В банке заявляют, что родители могут отключить оплату таких услуг.
"Когда родитель открывает счет для несовершеннолетнего ребенка, он может выбрать, какой режим разрешить. В этом случае могут быть установлены опции совершения платежей в магазинах, интернет-банкинга, режима просмотра приложений. Также можно разрешить онлайн-платежи", - заявили в банке.
В очередной раз Bolt уклонился от ответа на камеру и не дал никаких конкретных ответов в своем письме о том, что он будет делать, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.
"Когда нам становится известно о том, что дети используют самокаты Bolt, мы всегда принимаем незамедлительные меры. Как только мы получаем информацию от родителей или очевидцев, данные пользователи блокируются на платформе или мы редактируем текущие данные вместе с сообщением родителям, что детям были доступны другие услуги в приложении.
Мы повторяем, что призываем всех родителей проверять, предоставляют ли их дети только правдивую информацию компаниям, включая нас, а также обсудить соблюдение правил", - сказал представитель Bolt.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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