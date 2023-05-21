Видео ⟩ "Это опасно!": Самокаты Bolt могут взять напрокат дети от семи лет

Рижская муниципальная полиция напоминает, что детям до 14 лет запрещено ездить на таких транспортных средствах. А молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет должны иметь права на управление велосипедом или транспортным средством любой категории.

"Если сотрудники полиции заметят это нарушение, молодой человек будет остановлен. Патрульные свяжутся с полицией и будут следовать их указаниям", - сказал представитель полиции.

Банк-эмитент карты воспринимает оплату аренды скутера как покупку в интернете. В банке заявляют, что родители могут отключить оплату таких услуг.

"Когда родитель открывает счет для несовершеннолетнего ребенка, он может выбрать, какой режим разрешить. В этом случае могут быть установлены опции совершения платежей в магазинах, интернет-банкинга, режима просмотра приложений. Также можно разрешить онлайн-платежи", - заявили в банке.

В очередной раз Bolt уклонился от ответа на камеру и не дал никаких конкретных ответов в своем письме о том, что он будет делать, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

"Когда нам становится известно о том, что дети используют самокаты Bolt, мы всегда принимаем незамедлительные меры. Как только мы получаем информацию от родителей или очевидцев, данные пользователи блокируются на платформе или мы редактируем текущие данные вместе с сообщением родителям, что детям были доступны другие услуги в приложении.

Мы повторяем, что призываем всех родителей проверять, предоставляют ли их дети только правдивую информацию компаниям, включая нас, а также обсудить соблюдение правил", - сказал представитель Bolt.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)