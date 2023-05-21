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Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

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Пропавший мужчина
Пропавший мужчина Фото: Valsts policija

Государственная полиция просит помощи общественности в поиске пропавшего мужчины, сообщили в полиции.

Полиция ищет пропавшего без вести Эдгара, 1977 года рождения.

По состоянию на 15 мая этого года мужчина не вернулся к своему месту жительства в Балдоне. Его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины около 178 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины могут быть проблемы со здоровьем.

Госполиция призывает ознакомиться с фото мужчины и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив в полицию по телефону 6 7 950 255 или 110 или обратившись в любой полицейский участок.

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