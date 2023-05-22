МВД РФ объявило в розыск актера Алексея Панина

Известно, что Алексей Панин разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но конкретно статья не уточняется.

Напомним, в начале мая стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Панина по статье о публичном оправдании терроризма. Согласно информации СМИ, основанием для дела послужили высказывания актера о взрыве на Крымском мосту. Известно, что по месту регистрации актера в Москве прошел обыск.

Российский актер Алексей Панин с 2020 года живет в Испании.



В октябре 2023 года он приедет в Таллинн со своим спектаклем "Скамейка".