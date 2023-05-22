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МВД РФ объявило в розыск актера Алексея Панина

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Алексей Панин в спектакле "Скамейка".
Алексей Панин в спектакле "Скамейка". Фото: Промо.

МВД РФ объявило в розыск актера Алексея Панина, пишет "Медуза" со ссылкой на "Верстку", которая обнаружила эту информацию в базе розыска МВД. Ранее на актера завели дело об оправдании терроризма из-за поста о взрыве на Крымском мосту.

Известно, что Алексей Панин разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но конкретно статья не уточняется. 

Напомним, в начале мая стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Панина по статье о публичном оправдании терроризма. Согласно информации СМИ, основанием для дела послужили высказывания актера о взрыве на Крымском мосту. Известно, что по месту регистрации актера в Москве прошел обыск. 

Российский актер Алексей Панин с 2020 года живет в Испании.

В октябре 2023 года он приедет в Таллинн со своим спектаклем "Скамейка". 

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