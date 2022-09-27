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Для RUS TVNET ⟩ Латвийский фотограф Юлия Дмитренко о работе с Паниным в Испании
Алексей Панин и Юля Дмитренко Фото: Личный архив Юлии Дмитренко
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
Латвийский фотограф Юлия Дмитренко о работе с Паниным в Испании
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Недавно профессиональный фотограф из Одессы, много лет прожившая в Латвии, Юля Дмитренко поделилась снимком с российским актером Алексеем Паниным. В эксклюзивном комментарии для портала RUS TVNET Юля призналась, что фото сделано во время завтрака с одиозной знаменитостью перед большой фотосессией в Испании. 

Юля Дмитренко (Julia JD Dmitrenko) - фотограф со стажем родом из Одессы. Большую часть жизни она прожила в Риге, активно участвовала в творческой жизни Латвии, фотографировала практически всех известных людей Риги, организовывала выставки, поддерживала различные проекты для женщин по самооценке, перевоплощению и т. д. Однако в начале 2022 года она решила круто изменить жизнь - попробовала переехать в Испанию.

Сейчас Юля живет на две страны - Латвию и Испанию. Она продолжает активно заниматься фотографией. Стоит сказать, что у нее это получается неплохо. Отбоя в клиентах нет!

В беседе с RUS TVNET Юля призналась, что недавно давала интервью в Испании. До нее гостем журналистов был Алексей Панин. Девушка решила, что это хороший способ познакомиться и поработать со знаменитостью. 

Алексей Панин и Юлия Дмитренко
Алексей Панин и Юлия Дмитренко Фото: личный архив Юлии Дмитренко

"Я спросила ведущего, можно ли мне познакомиться с Алексеем. Он тут же позвонил, и мы договорились", - рассказала Юля. 

Она не стала скрывать своего восхищения от работы с ним: "Человек - супер! Открытый, позитивный, общительный". 

Юлия Дмитренко подчеркнула, что она всегда рада новым знакомствам, тем более с "яркими персонами, которые показывают себя настоящими". Поэтому она очень рада, что Алексей Панин отозвался на ее предложение и согласился на фотосессию. План съемки придумала Юля. Актеру идея понравилась, оставалось только ее реализовать.

"Бомбанем. Хочу показать Панина по-своему. Стильно, мужественно и сексуально", - говорит фотограф.

Девушка провела с актером несколько часов - они вместе даже позавтракали. Юля осталась очень довольна результатом. 

Алексей Панин в Испании
Алексей Панин в Испании Фото: личный архив Юлии Дмитренко

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