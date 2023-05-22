В Олайнской волости горит лес на площади 3,5 га

В VMD сообщили, что пожар локализован, но работы по тушению продолжаются. Локализации пожара препятствовала сухая погода с небольшим количеством осадков.

На месте происшествия работают шесть автоцистерн VMD и четыре автоцистерны Государственной пожарно-спасательной службы.

Причина возгорания на данный момент неясна.

В этом году уже зарегистрировано и потушено 180 лесных пожаров, в которых сгорело 118,5 га лесных угодий.

VMD осуществляет надзор за соблюдением нормативных правовых актов в области лесного хозяйства, охоты и охраны природы, а также обеспечивает охрану лесов от пожаров. Миссия VMD - заботиться об ответственном использовании и сохранении лесов для будущих поколений.