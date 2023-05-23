Алексей Панин: "Порадовался, что Путину не все сходит с рук"

"Я давно извинился перед украинцами за 2014 год, когда я был наивным лохом, который верил в пропаганду. Мне стыдно, что я в какой-то момент верил Соловьеву. Мне стыдно, что я в 2014 году сказал "Крым наш", но я сказал это не потому, что поддерживал Путина, а потому, что знал, что многие мои друзья-крымчане хотели в Россию. Я поддержал желание своих друзей, выпив перед этим стакан водки. Мне стыдно за это, и я давно попросил прощения. С первого дня войны я четко обозначил свою позицию, и да, я действительно порадовался, что по любимому детищу Путина - шарахнуло, потому что не все коту масленица. Мне было приятно, что где-то Владимир Владимирович обос**лся от злобы", - подытожил Алексей Панин.