Почему Путин отказался от виллы в Финляндии стоимостью 3,2 млн долларов?

Хмарин построил виллу, чтобы заставить Путина проводить с ним больше времени, пишет The Insider.

Согласно расследованию, Хмарин заплатил около 500 000 евро за главное здание, 200 000 евро за дом охраны, 400 000 евро за строительные материалы, а также заплатил дополнительно за деревянные мосты, тропы, рыболовный дом и другое оборудование.

Не ясно, когда именно происходило строительство, но это было до июля 2017 года, сообщает The Insider.

Журналисты вспоминают, что в июле 2017 году Путин приезжал с визитом в финский город Савонлинна, который находится в 10 км от виллы на озере Сайма. Его встречал тогдашний президент Финляндии Саули Ниинистё с супругой. Как писала местная пресса, из-за визита хозяина Кремля жизнь маленького городка была парализована, а такого количества российских охранников финны никогда раньше не видели.

Во время приезда Путина на виллу явился помощник Хмарина и велел строителям прекратить работу, сказав, что Путина больше не интересует финская рыбалка, сообщает The Insider, ссылаясь на источник в службах безопасности России

Хмарин позже списал дом как убытки, после того, как не смог найти покупателя.