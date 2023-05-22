Почему Путин отказался от виллы в Финляндии стоимостью 3,2 млн долларов?

У виллы стоимостью 3,2 млн долларов в Финляндии есть три этажа, винный погреб, сауна и лифт, но она не была завершена. Ее для российского лидера построил один из ее близких друзей, но строительство пришлось прекратить, когда стало ясно, что Путин не желает ловить рыбу в Финляндию, сообщает издание The Insider.
Путина в Финляндии ожидает рыбацкий дом стоимостью несколько миллионов евро, но он, скорее всего, никогда не будет ею пользоваться.
Заброшенный дом расположен на берегу озера Сайма, на юго-востоке Финляндии, и его построил близкий друг Путина. Он обошёлся в около 3,2 млн долларов, сообщает СМИ.
Согласно генплану, который оказался в распоряжении издания, в доме имеются рабочий кабинет, обеденный зал, винный погреб, бильярдная, подземный гараж, небольшой бассейн, сауна и восемь туалетов. Отделкой помещений занимались рабочие, привезенные из России, а на части коробок некий "ЛВ" сделал надписи: "Без моего согласования коробки не трогать".
При строительстве было много проблем, особенно регулярная смена строительных бригад, так как рабочие часто уезжали, не будучи удовлетворены зарплатой и условиями труда, сообщает The Insider. В соответствии с газетой некоторые финские рабочие отказались работать у дома.
Строительство виллы профинансировал Виктор Хмарин, давний однокурсник Путина из Ленинградского государственного университета. Они тогда были друзьями.
Как пишет The Insider, Хмарин играл важную роль во взаимоотношениях Путина с Тамбовской ОПГ, активно лоббирует принятие Госдумой нужных ему законов и финансирует кремлевские пропагандистские проекты.
Хмарин построил виллу, чтобы заставить Путина проводить с ним больше времени, пишет The Insider.
Согласно расследованию, Хмарин заплатил около 500 000 евро за главное здание, 200 000 евро за дом охраны, 400 000 евро за строительные материалы, а также заплатил дополнительно за деревянные мосты, тропы, рыболовный дом и другое оборудование.
Не ясно, когда именно происходило строительство, но это было до июля 2017 года, сообщает The Insider.
Журналисты вспоминают, что в июле 2017 году Путин приезжал с визитом в финский город Савонлинна, который находится в 10 км от виллы на озере Сайма. Его встречал тогдашний президент Финляндии Саули Ниинистё с супругой. Как писала местная пресса, из-за визита хозяина Кремля жизнь маленького городка была парализована, а такого количества российских охранников финны никогда раньше не видели.
Во время приезда Путина на виллу явился помощник Хмарина и велел строителям прекратить работу, сказав, что Путина больше не интересует финская рыбалка, сообщает The Insider, ссылаясь на источник в службах безопасности России
Хмарин позже списал дом как убытки, после того, как не смог найти покупателя.
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