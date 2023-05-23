Выборы в Турции: Эрдоган против Кылычдароглу. Кто победит и как изменятся отношения с Россией?

До второго тура выборов в Турции остается уже меньше недели, и в последние недели интерес к ним только растет. Почему стал возможным второй тур? Это показательная или реальная демократия? Как исход этих выборов повлияет на отношения с Россией и ход войны в Украине? Есть ли главному оппоненту Эрдогана что предложить туркам в случае победы?