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Выборы в Турции: Эрдоган против Кылычдароглу. Кто победит и как изменятся отношения с Россией?

BBC News Русская служба
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Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: BBC News

До второго тура выборов в Турции остается уже меньше недели. Почему стал возможным второй тур? Это показательная или реальная демократия? Как исход этих выборов повлияет на отношения с Россией и ход войны? Есть ли главному оппоненту Эрдогана что предложить туркам в случае победы?

До второго тура выборов в Турции остается уже меньше недели, и в последние недели интерес к ним только растет. Почему стал возможным второй тур? Это показательная или реальная демократия? Как исход этих выборов повлияет на отношения с Россией и ход войны в Украине? Есть ли главному оппоненту Эрдогана что предложить туркам в случае победы?

На эти и другие вопросы мы вместе с экспертами отвечали в прямом эфире Русской службы Би-би-си на YouTube.

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