Белгород: пострадали 12 человек, сообщается о нападении на здание ФСБ

В российском городе Белгород, расположенном недалеко от границы с Украиной, вечером в понедельник, 22 мая, произошло нападение на здание Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщают несколько Telegram-каналов.
Судя по всему, взрывчатку на здание ФСБ сбросили с беспилотника, сообщает Telegram-канал Readovka. В нем говорится, что на крыше виден дым и что прибыли пожарные. Нападение произошло после 23:00.
Информацию о нападении на здание ФСБ подтверждает и прокремлевский канал "Рыбарь", добавляя, что обстрелу подверглось и здание местного управления МВД. Официально эта информация не подтверждена. Власти региона ее не комментировали.
Главное разведывательное управление Минобороны Украины сообщило в понедельник, что воюющие на стороне Украины Легион российских граждан "Свобода России" и Русский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области России по созданию "зоны безопасности" для защиты мирных жителей Украины.
Сообщается, что члены этих вооруженных формирований вошли в два села, а власти Белгородской области объявили контртеррористическую операцию.
"Контртеррористическая операция" продолжается
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в области продолжается "антитеррористическая операция".
"Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться в свои дома пока не стоит", - сообщил Гладков.
По его словам, в населенных пунктах, куда вошли вооруженные формирования, есть два раненых мирных жителя, к которым российские силовики не имеют доступа.
Гладков добавил, что жертв среди мирного населения нет.
Пострадали 12 человек
По словам Гладкова, в результате атаки ранены 12 человек, "фактически отселены" жители девяти населенных пунктов.
"Населенные пункты Грайворонского городского округа оказались под минометным и артиллерийским обстрелом, а также подверглись атакам дронов. Ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 частных жилых домов и три машины. Свет отсутствует в 14 населенных пунктах", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, Белгородский район за понедельник был обстрелян 15 раз, а Шебекинский городской округ - 25 раз. В Шебекино были зафиксированы два обстрела из миномета по пограничному пропускному пункту.
Минобороны РФ: диверсанты "заблокированы и разгромлены"
Около 14:00 по рижскому времени российское Минобороны заявило, что "в ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены".
По словам министерства, "остатки националистов" отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение ударов. Представители ведомства отчитались об уничтожении "более 70 украинских террористов, четырех боевых бронированных машин и пяти пикапов".
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