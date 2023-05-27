Марион Котийяр: "До сих пор есть больные мужчины, а иногда и женщины"

Марион Котийяр призналась, что ее мама и бабушка, как и многие другие, прошли через сложные отношения с мужчинами и сексуальные домогательства. Она прокомментировала движение #MeToo, которое поддерживает женщин, переживших домогательства, и подчеркнула, что в киноиндустрии до сих пор встречаются ситуации, когда молодые актрисы или актеры становятся жертвами домогательств.

"Я была актрисой в течение долгого времени, и меня ставили в такие ситуации, в которых я не должна была оказаться. До сих пор есть больные мужчины, а иногда и женщины, которые используют начинающих актеров. Они пользуются страстью, которая есть у нас как у актеров, и тем, что мы зависим от желаний режиссеров, продюсеров", - заявила Котийяр.

Она отметила прогресс движение #MeToo в борьбе. Знаменитость отметила, что Когда она была начинающей актрисой, то многого не знала о борьбе за свои права. Это было совсем другое время.

Напомним, Марион Котийяр уже много лет активно выступает против сексуальных домогательств и объективации женщин. В 2016 году актриса снялась в социальном ролике Forehead Tittaes с приклеенной ко лбу миниатюрной грудью.