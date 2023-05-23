Урбанович: для сохранения коалиции ОС и Нацобъединение проголосуют за Ринкевича

По его словам, сейчас, в период "гадания и прогнозирования", становится ясно, что действующий президент Эгил Левитс был бы переизбран, если бы его не предало "Новое Единство". По мнению Урбановича, Левитс мог бы рассчитывать на голоса как ОС, так и Нацобъединения, так как эти партии старались бы сохранить коалицию и себя в ней.

"Новое Единство" сыграло очень умно - они не считали Левитса своим и хотели своего кандидата. Они действовали рационально и нормально, исходя из того, что было лучше для них, а не для других", - заявил Урбанович, добавив, что все коалиционные партии действуют в своих интересах.

По мнению Урбановича, у Левитса были "довольно верные шансы" быть переизбранным ради сохранения коалиции, но теперь, скорее всего, "лавры Левитса достанутся Ринкевичу".

Об этом позаботятся ОС и Нацобъединение, когда Ринкевич останется последним кандидатом - подобно тому, как это было бы в ситуации, если бы этим кандидатом был Левитс.

Нацобъединение будет действовать так же, как и ОС, потому что для "националов" важно сохранить существующую коалицию, чего партия и не скрывает, считает Урбанович.

Выборы президента Латвии состоятся 31 мая. Среди кандидатов - Эдгар Ринкевич, Улдис Пиленс и Элина Пинто.