Стендап-вечер комиков из Беларуси: Макс Коновал, Дима Нарышкин и Дима Савьян

28 мая, в рамках мини-тура "На чемоданах", в Риге состоится стендап-концерт комиков из Беларуси объединения Pan Standup Макса Коновала, Димы Нарышкина и Димы Савьяна.
Мини-тур носит название "На чемоданах" не просто так, ведь жизнь самих комиков и тысяч других белорусов последние годы "на чемоданах". На своих концертах, через призму юмора, комики Pan Standup расскажут свои истории и смешные эпизоды из жизни в эмиграции. Гостей мероприятия также ждет музыкальная импровизация Димы Савьяна, который обратит самые серьезные и сложные темы в повод для безудержного смеха.
Максим Коновал – сценарист, стендап-комик. Неоднократный победитель шоу "Рассмеши комика", участник серии благотворительных концертов "Доброго вечора! Ми з України!".
Дима Нарышкин - профессиональный стендап-комик с более чем 10-летним стажем, бывший продюсер Минского стендап-клуба, основатель YouTube-канала "УСЕ СВАІ".
Дима Савьян - стендап-комик, музыкант и актер. В Pan Standup отвечает за музыкальную импровизацию. Участник телепередачи "Україна має талант", благотворительных концертов "Доброго вечора! Ми з України!".
Билеты и подробности мероприятия здесь.
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