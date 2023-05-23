Стендап-вечер комиков из Беларуси: Макс Коновал, Дима Нарышкин и Дима Савьян

Мини-тур носит название "На чемоданах" не просто так, ведь жизнь самих комиков и тысяч других белорусов последние годы "на чемоданах". На своих концертах, через призму юмора, комики Pan Standup расскажут свои истории и смешные эпизоды из жизни в эмиграции. Гостей мероприятия также ждет музыкальная импровизация Димы Савьяна, который обратит самые серьезные и сложные темы в повод для безудержного смеха.