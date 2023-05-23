Увлекательный, жизнерадостный и открытый - так можно описать современный интерьер. Последние тенденции: минимализм постепенно уходит и на главную сцену выходит максимализм. В песочную палитру входят яркие цвета, в материалах преобладает букле, кожа, камень и стекло разных форм и цветов.
Фото ⟩ Последние тенденции в интерьере: формы, цвета и материалы, которые стоит привнести в свой дом
Руководитель Отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус недавно вернулся с международной мебельной выставки Salone del Mobile Milano, и делится новейшими тенденциями и рассказывает, как привнести современные веяния в свой дом без больших вложений.
"Сейчас в интерьере все чаще появляются элементы 70-х годов, много используется и стиль 50-х и стиль джапанди. Экологичность теперь неотъемлемая часть интерьера и при производстве все чаще используются устойчивые материалы с заботой о природе, например переработанная пластмасса и стекло, бамбук и вторично используемое дерево. Ратуя за экологию, всё чаще появляется мебель простых форм, что снижает количество отходов в процессе производства", - говорит Д. Римкус.
Галерея: Последние тенденции в интерьере
Мягкие закругленные формы
И в этом году в дизайне мебели преобладают закругленные формы - и диваны и столики и комоды. Ковры тоже с закруглёнными краями, но чаще это асимметричная форма. Диваны с закруглёнными краями визуально напоминают форму фасолины и чаще всего у таких диванов низкие спинки. В прошлом году в моде были тонкие ножки у диванов, а в этом году чаще предлагают модели, где ножек вовсе не видно.
Стекло всех форм и цветов
"Ткань букле была популярна ранее, а сейчас стала еще больше. Ее используют в обивке мягкой мебели - диванов, кроватей и кресел. Эта ткань имеет разнообразные цвета и текстуры, но чаще всего используется кремовая с плотной и тонкой структурой. В моду возвращается кожаная отделка, а вот замш постепенно уходит".
Мебель представлена из натуральных материалов, например ротанг, темное дерево, мрамор, камень и другие материалы, которые уже были заметны в прошлом году, а вот в этом году появилось много стекла. Его используют и в мебели, и в перегородках, и в разных предметах интерьера, где стекло играет, как никакой другой материал.
"Сейчас дизайнеры все больше уделяют внимание материалам, комбинируя их и создавая контрасты. Или сочетая, например два вида столиков - один стеклянный, а второй из камня. Мягкое пышное кресло сочетают с минималистичным диваном и так далее".
Популярные цвета: терракот и оливковый
Помимо песочного и кремового, которые все еще являются основными цветами в мягкой мебели, стали чаще появляться терракотовый и оливковый. Эти цвета стали появляться в мебели, стенах и предметах интерьера и даже в мраморной отделке.
"Кое где появляются акценты жёлтого и красного цвета, но в целом палитра стала более приземленной и изысканной. Выразительность достигается за счет игры на контрастах, например, сочетания бежевого дивана с красочным креслом".
Предметы интерьера, созданные руками
На стенах чаще стали появляться панели, круглые зеркала, закругленные ковры, красочное стекло и классические и современные комбинации различных объектов. "В текстиле и предметах интерьера наблюдаются нерегулярные формы и прикладное искусство. Реже используют одноцветные ковры, а чаще с геометрическим рисунком или текстурой и фактурой".
Дариус Римкус дополняет, что чаще в качестве акцентов используют декоративные подушки. Одноцветные, но при этом ярких тонов - терракотовые, красные, желтые или зеленые. "В сфере освещения две основные тенденции - больше абажуров на одной подставке, или декоративные LED ленты. Чаще появляются настольные светильники в форме грибов".
Интерьер на свежем воздухе
Современное разделение мебели для дома и сада становится всё менее четким и сад или балкон всё чаще выглядит, как жилая зона. "Отдых плавно переходит из гостиной на террасу и обратно. Акцент в уличной мебели на простоту и уют. Как и в мягкой мебели, здесь преобладает кремовый цвет, натуральные материалы и растения, которые создают оазис спокойствия. Очень популярны такие материалы, как акация, бамбук, металлические рамы и плетения".
Новейшие тенденции в вашем доме
- Отличное время чтобы расширить дом за счет балкона или террасы. Обустройте с помощью подходящей мебели, подушек, ковров и предметов интерьера.
- Терракотовые и зеленоватые оттенки можно привнести с помощью растений и глиняных горшков, а также текстиля: подушки, гардины и сменные чехлы на диван.
- Если пришла пора обновлять ковер, то обратите внимание на закругленную форму и различные текстуры.
- Приглядитесь к предметам интерьера, которые подходят под стиль пространства и могут стать акцентом: красочное стекло, большие вазы, керамика и или изделия схожие с ручной работой.
- Больше освещения: торшеры создают уютный свет и являются декоративным освещением. Лучше выбирать LED лампочки.
- Новые ручки могут полностью преобразить вашу мебель и создать совсем другой акцент.
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