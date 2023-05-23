Фото ⟩ Последние тенденции в интерьере: формы, цвета и материалы, которые стоит привнести в свой дом

Фото: Пресс-фото

Стекло всех форм и цветов

"Ткань букле была популярна ранее, а сейчас стала еще больше. Ее используют в обивке мягкой мебели - диванов, кроватей и кресел. Эта ткань имеет разнообразные цвета и текстуры, но чаще всего используется кремовая с плотной и тонкой структурой. В моду возвращается кожаная отделка, а вот замш постепенно уходит".

Фото: Пресс-фото

Мебель представлена из натуральных материалов, например ротанг, темное дерево, мрамор, камень и другие материалы, которые уже были заметны в прошлом году, а вот в этом году появилось много стекла. Его используют и в мебели, и в перегородках, и в разных предметах интерьера, где стекло играет, как никакой другой материал.

"Сейчас дизайнеры все больше уделяют внимание материалам, комбинируя их и создавая контрасты. Или сочетая, например два вида столиков - один стеклянный, а второй из камня. Мягкое пышное кресло сочетают с минималистичным диваном и так далее".

Популярные цвета: терракот и оливковый

Помимо песочного и кремового, которые все еще являются основными цветами в мягкой мебели, стали чаще появляться терракотовый и оливковый. Эти цвета стали появляться в мебели, стенах и предметах интерьера и даже в мраморной отделке.