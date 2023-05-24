Андрей Макаревич о городе Рига: "Это правда, он сильно опустевший"

Андрей Макаревич отметил, что в Риге бывает редко, а потому может сравнить: "Я-то замечаю, потому что я бываю раз-два в год. Это очень видно. Сейчас открыты рестораны. На площади Старого города никого. Так не бывает! Так никогда не было раньше".

Он добавил, что на его слова не стоит оскорбляться, а надо подумать, в чем причина, и ее устранить. "Когда в твоем городе никого нет... Я не знаю, хорошо ли это..." - рассуждает музыкант.

Говоря о Риге, Андрей Макаревич вспоминает конец 70-х, середину 70-х: "Это была заграница для нас. Потрясающая архитектура. вежливые, улыбчивые люди. Присутствие художественного вкуса".

Артист подтвердил, что летом он примет участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Макаревич рассказал, как он познакомился с латвийской певицей.

"Мы приехали в "Юрас перле" (Jūras pērle) во время наших первых гастролей в Риге... Нас с такой гордостью привезли... Ночной клуб, там играет группа... Совершенно офигенная Лайма и ее команда", - вспоминает он. Макаревич признался, что он был потрясен, когда за кулисами поговорил с Вайкуле и узнал, что она была той, кто шил костюмы, ставил номера и все придумал.

Видео: Интервью с Андреем Макаревичем

