Bezvests.lv приглашает принять участие в новых поисках пропавшей Юстине

7-летняя Юстине Рейникова пропала вечером 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края, когда около 19:00 вышла во двор поиграть перед сном. Около 20:00 ее отец Владимир Рейников вышел позвать девочку домой, но не обнаружил ее. Вместе с соседями он начал поиски, а около 21:00 вызвал полицию, которая оперативно приступила к розыску ребенка.

Обследована территория площадью более 20 квадратных километров, восемь водоемов, самые мелкие из которых были выкачаны, а более глубокие - исследованы водолазами и осмотрены с помощью подводных дронов. Обследованы все колодцы в округе. Район обыскивали с вертолетов пограничной службы. В поисках использовались дроны с тепловизионной камерой. Ребенка искали Государственная полиция, пограничники, земессарги, волонтеры, кинологи с собаками. Был задействован вертолет Госпогранохраны и дроны Госполиции, в том числе с тепловизором.

Юстине была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черную обувь. Приметы девочки: рост 124 см, светлые волосы до плеч. У Юстине проблемы со здоровьем - ее речь может быть непонятной для посторонних.

Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома и отправилась в неизвестном направлении. Периодически из разных уголков Латвии поступают звонки от жителей, которые видели ребенка, похожего на Юстине, но результата такие сообщения пока не дали.