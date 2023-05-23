Bezvests.lv приглашает принять участие в новых поисках пропавшей Юстине

В субботу, 27 мая, пройдут повторные масштабные поиски пропавшей под Резекне около 3 недель назад 7-летней Юстине Рейниковой. Как пишет Rus.LSM, глава и основатель организации Bezvests.lv Александр Фаминский рассказал, что эти поиски пройдут по отличной от предыдущих модели - при помощи специально разработанного мобильного приложения, организующего всех вовлеченных в поиски.
"27 мая мы организуем большие поиски в формате Bezvests.lv вместе с полицией. Хотим собрать тысячу, полторы тысячи человек. Это будут, наверное, самые массовые поиски после Вани Берладина", - заявил Фаминский. По его словам, в субботу для поисков будет использоваться специально разработанное мобильное приложение.
"Бывает, что небольшие группы ходят по заданным квадратам. Часто какой-то участок не проходят. Он может быть близко, 50-100 метров. На пути пень или канава, и люди обходят. Приложение же дает общую картину на карте, показывает непройденные волонтерами места. 27 мая все люди автоматически станут поисковиками: на месте скачают приложение, зарегистрируются, их маршрут будет записываться и online передаваться нам на главный компьютер", - пояснил Фаминский.
На вопрос о том, где так долго может находиться пропавшая Юстине, Фаминский ответил, что не исключает, что рядом с девочкой уже проходили, но не заметили. "Может быть, ей стало плохо, у нее же были проблемы со здоровьем. Девочку надо найти. Пусть даже неживую - по крайней мере мы поймем, что с ней произошло. Если мы найдем ее через год... Никакая экспертиза не объяснит, что случилось. Но я не исключаю чуда. Всегда хочется верить в лучшее".
7-летняя Юстине Рейникова пропала вечером 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края, когда около 19:00 вышла во двор поиграть перед сном. Около 20:00 ее отец Владимир Рейников вышел позвать девочку домой, но не обнаружил ее. Вместе с соседями он начал поиски, а около 21:00 вызвал полицию, которая оперативно приступила к розыску ребенка.
Обследована территория площадью более 20 квадратных километров, восемь водоемов, самые мелкие из которых были выкачаны, а более глубокие - исследованы водолазами и осмотрены с помощью подводных дронов. Обследованы все колодцы в округе. Район обыскивали с вертолетов пограничной службы. В поисках использовались дроны с тепловизионной камерой. Ребенка искали Государственная полиция, пограничники, земессарги, волонтеры, кинологи с собаками. Был задействован вертолет Госпогранохраны и дроны Госполиции, в том числе с тепловизором.
Юстине была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черную обувь. Приметы девочки: рост 124 см, светлые волосы до плеч. У Юстине проблемы со здоровьем - ее речь может быть непонятной для посторонних.
Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома и отправилась в неизвестном направлении. Периодически из разных уголков Латвии поступают звонки от жителей, которые видели ребенка, похожего на Юстине, но результата такие сообщения пока не дали.
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