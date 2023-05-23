Политолог ⟩ Как изменилась российская пропаганда в Германии после начала войны в Украине

За годы работы RT DE собрала значительную аудиторию, преимущественно в Facebook (более 625 тыс. подписчиков) и YouTube (более 608 тыс. подписчиков).

RT DE был неоднократно уличен в распространении ложных и дезинформирующих сведений. Канал был замечен и в публикации недостоверных новостей о том же "деле Лизы", продвижении расистских нарративов протестов PEGIDA (признанное экстремистским немецкое правопопулистское движение, которое выступает против иммиграционной политики немецкого правительства и предполагаемой "исламизации Европы") и фейков в рамках вакцинной дипломатии Кремля во время пандемии, из-за чего канал был временно заблокирован на YouTube.

В марте 2022 года в результате санкций вещание RT и других недобросовестных СМИ было приостановлено как в Германии, так и на территории ЕС. В сентябре канал был окончательно забанен за попытки обойти наложенные санкции. Запрет, тем не менее, спровоцировал рост числа подписчиков канала в соцсети Telegram. Это показало, что у пророссийских каналов есть лояльная аудитория, а также то, что Кремль и дальше продолжит использовать дезинформацию в стратегических целях.

По той же причине после закрытия крупнейшего российского пропагандистского СМИ RT DE в публичном медиа-пространстве Германии появились новые малоизвестные субъекты, которые продолжили вести активную деятельность в распространении как уже известных пророссийских нарративов, так и нескольких обновленных линий в контексте военных событий.