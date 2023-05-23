Ограбление магазина: преступники протаранили полицейский автомобиль

В ночь на 20 мая полиция получила информацию о том, что трое мужчин проникли в магазин рыболовных снастей в Пардаугаве.

При проверке полученной информации сотрудники полиции обнаружили, что металлическая дверь магазина, ведущая на склад, была сломана. Позже выяснилось, что со склада украдены товары и два компьютера на сумму около 3000 евро.

Воры сложили вещи в свой автомобиль и уехали. Сотрудники правоохранительных органов перехватили их машину, но преступники не подчинились требованиям полиции и протаранили полицейский автомобиль. После столкновения полицейские задержали преступников. В результате аварии никто не пострадал.

При обыске у одного из мужчин правоохранители обнаружили белое порошкообразное вещество. Назначена экспертиза.

Все задержанные ранее были судимы за имущественные преступления.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи со взломом. Двое из задержанных были заключены под стражу, а одному подозреваемому была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.