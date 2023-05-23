Видео ⟩ Полиция нашла на Югле большую партию наркотиков

20 мая полиция провела профилактические мероприятия по борьбе с оборотом наркотических веществ.

Всего правоохранители проверили 151 человека и 25 автомобилей, задержали 15 человек. Было возбуждено десять уголовных дел за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также одно уголовное производство за управление автомобилем в состоянии возможного опьянения наркотическими или психотропными веществами.

Видео: Полиция провела профилактические мероприятия по борьбе с наркотиками

В тот же вечер, реагируя на информацию о том, что в многоквартирном доме в микрорайоне Югла продаются наркотики, полиция проникла по указанному адресу и арестовала женщину и мужчину, ранее попадавших в поле зрения полиции за аналогичное преступление.

Сотрудники правоохранительных органов провели санкционированный обыск, в ходе которого были обнаружены 270 граммов амфетамина, 11 граммов кристаллов МДМА, одна таблетка МДМА, 48 психотропных таблеток, 244 грамма марихуаны, два предмета, похожих на оружие, 540 штук табачных изделий без латвийских акцизных марок, десять мобильных телефонов, один планшет и 1200 евро.

Оба задержанных заключены под стражу.

В целом в рамках превентивных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли 315 граммов амфетамина, 47 таблеток МДМА, 12 граммов кристаллов МДМА, 48 психотропных таблеток, 350 граммов марихуаны, 100 граммов гашиша, два грамма галлюциногенных грибов, а также несколько предметов, похожих на огнестрельное оружие.

Такого рода превентивные мероприятия, направленные на борьбу с оборотом наркотиков, регулярно проводятся в различных микрорайонах Риги, и полиция продолжит их проведение в будущем.

Полиция призывает жителей сообщать о лицах, причастных к обороту наркотических веществ, а также о местах сбыта наркотических веществ.