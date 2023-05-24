Кандидат в президенты Элина Пинто об объединении общества, борьбе с бедностью и насилием и о том, не страшно ли баллотироваться, когда рядом война

Хор, в котором вы поёте, принимал участие в отборе на Вселатвийский праздник песни. Будете ли участвовать?

Да, для меня это будет третий Праздник песни и танца, и я планирую петь вместе с хором. Надо сказать, я впервые в жизни подумала о том, что могу быть президентом на Празднике песни (смеётся).

Помню один момент, который я ещё никому не рассказывала. Когда президент Вейонис должен был произнести речь для всех участников Праздника песни, ветром унесло все его записи. Была очень длинная неудобная пауза и тишина. Я тогда почувствовала то волнение, которое было у всех присутствующих. В тот момент я думала про себя и посылала ему в своих мыслях те слова, которые нужно было говорить от души - мы можем говорить о песне, которая нас объединяет, о природе, которая нас окружает, о том, что каждый из нас здесь потому, что мы чувствуем принадлежность к Латвии.

Может быть, тот момент волнения и радости, который у меня был на Празднике песни, тоже постепенно привёл меня к тому, что я сейчас баллотируюсь, так как мне кажется, президент должен уметь и вдохновлять.

Что для вас значит Вселатвийский праздник песни?