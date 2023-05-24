Видео ⟩ Водитель остановил авто посреди шоссе и спорит с пассажиром

По данным польских СМИ, инцидент произошел 19 мая примерно в 15:40 на автостраде S7. Видео было снято водителем грузовика, который чуть не попал в аварию в результате безрассудного поведения водителя Audi.

На кадрах видно, как грузовик едет по левой полосе, как вдруг водитель Audi резко тормозит до полной остановки, блокируя движение для других водителей.

Сразу было понятно, что в машине происходит что-то нехорошее. Если вникнуть в ситуацию более подробно, то видно, что между водителем и пассажиром возник конфликт. машине была замечена агрессивная жестикуляция.

Водитель Audi продолжает движение, но через несколько секунд снова останавливается. Затем в окно водителя выбрасывается неопознанный предмет. Как указал автор видео, из окна машины было выброшено еще несколько вещей, которые не были засняты.

Эту ситуацию обсуждали пользователе социальных сетей, осудившие такое поведение водителя. Несколько человек упомянули о возможной вине пассажира. Правда, это не оправдывает безответственный и опасный маневр водителя Audi посреди шоссе.

По сообщениям польских СМИ, об этом инциденте было сообщено ответственным органам. Видео и заявление также отправлены в полицию, поэтому есть вероятность, что водитель Audi будет наказан за опасное поведение.