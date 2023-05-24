Германия предоставила убежище 55 отказникам из РФ

Из почти 2500 тысяч заявок от россиян на предоставление политического убежища в Германии из-за отказа участвовать в войне были одобрены 55 прошений, сообщает группа изданий RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на ответ министерства внутренних дел ФРГ в среду, 24 мая.

По состоянию на конец апреля за убежищем в Германии обратились 2485 граждан России мужского пола призывного возраста. Решения были приняты в 814 случаях: 55 заявок были одобрены, 88 отклонены. В 671 случае имело место "формальное урегулирование разбирательства". Как поясняет агентство KNA, к этой категории относятся отзывы ходатайств, например, по Дублинскому соглашению. Согласно ему, рассматривать подобные заявления должны страны первого въезда в ЕС.

Еще 1671 дело все еще находится на рассмотрении. Как подчеркивается в ответе МВД Германии, российские дезертиры и отказники от военной службы по соображениям совести, не желающие принимать участие в войне, имеют право подавать прошение о предоставлении убежища в Германии. Правозащитники при этом не раз отмечали, что эта процедура очень сложная и процент положительных решений по ней очень мал.

В Левой партии раскритиковали малое количество одобренных заявок

Депутат германского бундестага от Левой партии Ян Корте (Jan Korte), который отправил запрос в МВД, раскритиковал малое количество одобренных заявок о предоставлении убежища. "Когда более 100 000 мужчин призывного возраста покидают Россию и отказываются от путинской войны, но только 55 из них находят официальную защиту в Германии, что-то идет не так", - сказал он RND.