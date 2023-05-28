На что жалуются жители Агенскалнса, Торнякалнса и Зиепниеккалнса?

Разбросанный мусор, неосвещенные парки, регулярные проблемы с парковкой и пробки - это только часть проблем, с которыми сталкиваются жители Агенскалнса, Зиепниеккалнса и других ближайших районов.
RUS TVNET продолжает рассказывать о том, как жители Риги меняют свои районы в лучшую сторону.
Агенскалнс
Как известно, для удобства общения с жителями микрорайонов Рижская дума создала Центр жителей районов и "разбила" город на 7 координационных пунктов. Через них жители могут донести свои проблемы до муниципальных властей.
За каждым пунктом закреплены несколько районов.
Так, например, к пункту Агенскалнса относятся Атгазене, Агенскалнс, Биерини, Бишумуйжа, Катлакалнс, Кипсала, Салас, Торнякалнс, Зиепниеккалнс.
"Количество жителей в этих районах очень отличается. На Луцавсале и Закюсале только 75 жителей, а в Зиепниеккалнсе - более 200 000 жителей. Поэтому и жалобы в этих районах сильно отличаются", - рассказывает RUS TVNET Лиене Масленикова, координатор пункта Агенскалнса.
По ее словам, жалобы жителей часто связаны с сезоном. Зимой жители жалуются на неочищенные от снега дороги и тротуары, летом - это покос травы. Есть проблемы, которые интересуют жителей круглый год, например мусор.
"Например, нам регулярно присылали информацию про территорию с мусорными контейнерами на улице Мелнсила 24а в Агенскалнсе, где выбрасывают мусор жители сразу нескольких близлежащих домов. Там постоянно скапливался мусор. Это был очень актуальным вопрос. Хорошая новость в том, что в мае этого года там установили подземные контейнеры для мусора. Посмотрим, как они будут работать", - говорит Масленикова.
Судя по посту в Facebook-группе пункта Агенскалнса, подземные контейнеры пока не очень хорошо справляются со своей задачей. 1 мая житель района Юрис Приедиенс опубликовал фото, на котором видны переполненные подземные мусорные контейнеры и попросил разъяснений от Rīgas namu pārvaldnieks.
В свою очередь, RNP отметил, что проблема не в вывозе мусора, а в поведении жителей. По заявлению предприятия, мусор вывозится до 7 раз в неделю, но многие жители ленятся доносить мусор до контейнера и оставляют прямо на земле.
Жители отметили, что, возможно, контейнеров недостаточно для такого количества людей, которые ими пользуются. RNP же возразил, написав, что объемы мусорных контейнеров при перепланировке территории были увеличены c 14 до 18 кубов.
Если пролистать Facebook-группу Āgenskalna apkaimes punkts, то действительно можно заметить, что раскиданный мусор - одна из частых проблем в этих районах.
В 2019 году районное общество Агенскалнса подало заявку на софинансирование проекта по обустройству территории у Агенскалнского рынка. Ранее там была парковка для автомобилей.
В мае этого года на этой территории проводили работы по обновлению некоторых элементов, например, - были перекрашены скамейки и приведены в порядок растения.
Председатель районного общества Агенскалнса Роберт Карклиньш рассказал, что сотрудничество с РД улучшилось с тех пор, как были созданы Центры районов жителей и появились координаторы. Так как общение с самоуправлением стало более оперативным.
Общество начало свою деятельность в 2018 году. Упомянутый проект по благоустройству территории у Агенскалнского рынка, это один из проектов, которым гордится районное общество, ведь именно они подали инициативу в РД в 2019 году.
"Проект получил финансирование и был реализован, но долгое время было непонятно, кто будет заниматься обслуживанием этой территории. Именно координатор помогла добиться того, что теперь обслуживанием занимается Департамент территориального благоустройства РД. Также недавно на территории появился кран с питьевой водой, который установило предприятие Rīgas ūdens", - говорит Карклиньш.
В районном обществе Агенскалнса 35 человек.
"Постепенно число участников растет, чаще всего люди приходят к нам с какой-то проблемой и потом уже вступают в общество", - говорит Карклиньш.
Зиепниеккалнс
По словам координатора РД, жителей районов пункта Агенскалнса особо волнуют вопросы о зеленых территориях города.
Например, в этом году в Эбельмуйжском парке Зиепниеккалнса установят освещение и обустроят дорожки, чего так долго ждали жители района.
В Facebook-группе района можно найти пост, опубликованный в сентябре 2021 года, где рижанин Клавс Озолиньш написал, что в парке нужно освещение и новые дорожки, прикрепив фотографию парка в темное время суток. Можно сделать вывод, что как минимум два года эта проблема была актуальной (скорее всего дольше).
Но жители Зиепниеккалнса дождались - работы по обустройству парка будут проведены в 2023 году, сообщила RUS TVNET представитель РД Лиене Масленикова.
Председатель правления районного общества Зиепниеккалнса Сигне Ушацка подтвердила RUS TVNET, что этот проект будет реализован. Она также упомянула и другие жалобы и предложения жителей.
Одна из актуальных проблем для района - это дороги и инфраструктура.
"В этом году наконец планируется ремонт на печально известной улице Спулгас. Очень разбитая улица, где не было асфальтового покрытия, по постоянно происходит достаточно активное движение транспорта. Несколько лет это был очень больной вопрос для нас. В этом году эту улицу планирует ремонтировать", - делится представитель районного общества.
Строительство улицы Спулгас обойдется в 1,86 млн евро, сообщает РД.
"Для нас также сейчас актуален вопрос об одном пешеходном переходе у магазина Lidl. Мы очень хотим, чтобы там установили пешеходный переход и думаю, у нас получится добиться этого", - говорит Сигне Ушацка.
На углу улиц Малу и Грауду есть территория, где ранее была парковка, общество планирует обустроить там спортивную площадку.
"Сначала нужно подать проект на финансирование. Это не будет быстро, но надеемся, что в течение года получится продвинуть это проект", - говорит представитель районного общества.
Одна из масштабных проблем Зиепниеккалнса связана с Южным мостом. Так как до сих пор не построено соединение с Елгавским шоссе, в районе образуются огромные пробки.
"Весь это транспорт фактически идет через Зиепниеккалнс. Огромный транзит. Эта очень большая проблема. Хотелось бы, чтобы завершили четвертый этап строительства Южного моста, но это огромное финансирование, которое пока никто нам не обещает", - говорит представитель районного общества.
Районное общество было создано в 2021 году. Сейчас в нем 20 человек. Председатель общества рассказывает, что часто об актуальных проблемах и жалобах жителей можно узнать из групп в Facebook, но участники общества как жители района и сами хорошо знают, что нужно улучшить.
"Мы - жители района. Мы очень хорошо знаем ситуацию в нашем районе. У нас есть так называемое местное чутье о том, что и где необходимо улучшить. Те же пешеходные переходы, мы сами ходим по району и мы знаем, где именно они нужны.
Члены Рижской думы сидят в своих кабинетах и у них не такого хорошего представления о нуждах жителей, как у нас - местных", - делится Ушацка.
Торнякалнс
Координатор Агенсканского пункта Лиене Масленикова рассказала RUS TVNET и о планах на Торнякалнс. В этом году там планируется обустроить парк Победы, на участке между бульваром Узварас и улицей Бариню.
Концепция благоустройства парка включает два этапа.
На первом этапе планируется обустроить ландшафтную часть парка на площади 9 га, установить более 100 новых скамеек, разместить детские игровые и физкультурные элементы, высадить около 1500 деревьев и кустарников, а также другие растения.
В этой части парка будет построена дорожка для пешеходов и велосипедистов общей площадью 9 100 квадратных метров, а также дорожка для пробежек.
Также в парке будет скейт-трасса и трасса для катания на лыжах и роликовых коньках протяженностью 1 км.
Ожидается, что благоустройство ландшафта будет завершено к 11 ноября этого года, на работы выделено 6 млн евро.
В Торнякалнсе жителей также волнует состояние парка Аркадияс, поэтому самоуправление уже думает провести работы по благоустройству верхней части парка, где нет достаточного освещения, говорит представитель РД.
Благодаря Обществу развития Торнякалнса и координатору РД, в этом районе жители добились того, что на улице у входа на Торнякалнское кладбище повесили знак, который разрешает парковку для автомобилей на 30 минут. Ранее эту парковку использовали работники близлежащих предприятий, поэтому жители, которые приезжали на кладбище не могли найти место для машины.
О Центре жителей районов
С 1 мая 2021 года в Риге работает Центр жителей районов РД. Он был создан путем реорганизации Центра приема посетителей РД, чтобы укрепить сотрудничество с жителями районов и неправительственными организациями.
Сейчас в Риге работает семь пунктов Центра жителей районов.
Для каждого центра была создана Facebook-группа, чтобы жителям было удобнее напрямую связываться с координаторами пунктов или писать в группе свои жалобы и предложения. Контакты всех пунктов и ссылки на группы указаны здесь.
Вместе с Центрами жителей районов свою работу начали координаторы этих центров. Они обеспечивают прямую связь между жителями и муниципалитетом. Жители могут реализовывать свои инициативы в прямом сотрудничестве с координатором, не посещая другие муниципальные учреждения. Каждый координатор отвечает за несколько районов.
Вместе с созданием Центра жителей районов в 2021 году начали появляться и районные общества (многие были созданы и раньше). Это общественные организации, созданные жителями, которым небезразлична судьба своего района. Вступить в эти общества может каждый. По данным РД, сейчас в Риге 58 районных обществ. Группы большинства этих обществ можно также найти в Facebook.
Подробные контакты всех районных обществ можно найти здесь.
Обратиться к Рижской думе может каждый
Свои предложения по улучшению благоустройства и инфраструктуры столицы или жалобы могут подать все жители (не только рижане). Для этого нужно обратиться в один из пунктов Центра жителей районов.
Несколько способов, как это можно сделать:
- Прийти очно в один из пунктов Центра жителей районов.
- Написать свое предложение или жалобу на э-почту aic@riga.lv или позвонить по телефону 80000800.
- Написать свое предложение или жалобу на э-почту конкретного пункта Центра жителей районов.
- Написать пост в Facebook-группу соответствующего пункта Центра жителей районов.
Больше контактов пунктов Центра жителей районов можно найти здесь.
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