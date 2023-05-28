На что жалуются жители Агенскалнса, Торнякалнса и Зиепниеккалнса?

Ожидается, что благоустройство ландшафта будет завершено к 11 ноября этого года, на работы выделено 6 млн евро.

В Торнякалнсе жителей также волнует состояние парка Аркадияс , поэтому самоуправление уже думает провести работы по благоустройству верхней части парка, где нет достаточного освещения, говорит представитель РД.

Благодаря Обществу развития Торнякалнса и координатору РД, в этом районе жители добились того, что на улице у входа на Торнякалнское кладбище повесили знак, который разрешает парковку для автомобилей на 30 минут. Ранее эту парковку использовали работники близлежащих предприятий, поэтому жители, которые приезжали на кладбище не могли найти место для машины.

О Центре жителей районов

С 1 мая 2021 года в Риге работает Центр жителей районов РД. Он был создан путем реорганизации Центра приема посетителей РД, чтобы укрепить сотрудничество с жителями районов и неправительственными организациями.

Сейчас в Риге работает семь пунктов Центра жителей районов.

Для каждого центра была создана Facebook-группа, чтобы жителям было удобнее напрямую связываться с координаторами пунктов или писать в группе свои жалобы и предложения. Контакты всех пунктов и ссылки на группы указаны здесь.

Вместе с Центрами жителей районов свою работу начали координаторы этих центров. Они обеспечивают прямую связь между жителями и муниципалитетом. Жители могут реализовывать свои инициативы в прямом сотрудничестве с координатором, не посещая другие муниципальные учреждения. Каждый координатор отвечает за несколько районов.

Распределение пунктов Центра жителей районов и координаторы пунктов Фото: Apkaimes.lv

Вместе с созданием Центра жителей районов в 2021 году начали появляться и районные общества (многие были созданы и раньше). Это общественные организации, созданные жителями, которым небезразлична судьба своего района. Вступить в эти общества может каждый. По данным РД, сейчас в Риге 58 районных обществ. Группы большинства этих обществ можно также найти в Facebook.

Подробные контакты всех районных обществ можно найти здесь.

Обратиться к Рижской думе может каждый

Свои предложения по улучшению благоустройства и инфраструктуры столицы или жалобы могут подать все жители (не только рижане). Для этого нужно обратиться в один из пунктов Центра жителей районов.

Несколько способов, как это можно сделать:

Прийти очно в один из пунктов Центра жителей районов.

Написать свое предложение или жалобу на э-почту aic@riga.lv или позвонить по телефону 80000800.

Написать свое предложение или жалобу на э-почту конкретного пункта Центра жителей районов.

Написать пост в Facebook-группу соответствующего пункта Центра жителей районов.

Больше контактов пунктов Центра жителей районов можно найти здесь.