В Риге открыты первые подземные контейнеры для отходов

В среду, 10 мая, во дворе дома по улице Мелнсила, 24, в Агенскалнских соснах были открыты первые в Риге подземные, или полускрытые, контейнеры для отходов возле многоквартирных домов, которые бесплатно для их жильцов установило предприятие по управлению отходами CleanR, сообщил RUS TVNET председатель правления компании Валерий Станкевич.
Во дворе дома на улице Мелнсила, 26, традиционные мусорные контейнеры заменены шестью подземными контейнерами объемом от двух до пяти кубических метров. Новые контейнеры функциональны, так как занимают меньше места, эстетически привлекательны и в то же время надежно защищены от осадков, грызунов и птиц, которые часто разбрасывают мусор.
В мероприятии, посвященном открытию контейнеров, приняли участие руководство CleanR, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, заместитель председателя комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Майрита Лусе и член правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Бернхард Малиновскис.
Галерея: В Риге открыты первые подземные контейнеры для мусора
Во время мероприятия было наглядно продемонстрировано, чем подземные контейнеры отличаются от традиционных наземных, какова их вместимость и как они опорожняются.
Малиновскис отметил, что это первый квартал в Риге, где построена площадка для подземных контейнеров, скрывающая визуально непривлекательные контейнеры под землей. "Это также способ, как решить одну из самых актуальных проблем внутренних дворов - нехватку места для инфраструктуры.
Новые контейнеры занимают гораздо меньшую площадь, поэтому здесь хватит места для парковки автомобилей и велосипедов, скамеек и даже клумб, а также детской игровой площадки.
И, конечно же, важно понимать, что правильная и тщательная сортировка отходов может сэкономить средства каждого домохозяйства", - сказал Малиновскис.
Стоимость
Затраты на данный проект составили около 20 000 евро, но каждый случай индивидуален и для каждого разрабатывается отдельный проект. "На улице Авоту будут установлены два подземных контейнера - для бытовых отходов и для сухой упаковки", - добавил представитель CleanR.
В рамках специальной акции CleanR обязалось до конца этого года бесплатно установить подземные контейнеры в 100 местах Риги и приглашает управляющих домами подавать заявки. Уже начались переговоры и сотрудничество с более чем 65 партнерами, и CleanR бесплатно построит подземные контейнеры еще по 35 адресам.
Как подчеркнул член правления CleanR, инфраструктура является частью упорядоченной окружающей среды. Следующий шаг зависит от самих жителей, как они будут пользоваться нововведениями и перенимать новые привычки, потому что содержать дворы в чистоте можно только совместными усилиями.
Что дальше?
Уже совсем скоро подземные контейнеры для отходов будут установлены также совсем рядом, на улице Кристапа, 16, а еще по 11 адресам заключены договоры на строительство контейнеров, и в ближайшее время ожидается начало строительства. Рижане все больше ценят современную, ориентированную на ухоженную среду инфраструктуру управления отходами, которая позволяет убрать значительную часть обычных контейнеров с поверхности земли.
"В течение примерно 12 лет нам необходимо сократить количество захороненных на полигонах отходов как минимум в пять раз. Этого можно достичь, только производя меньше отходов, сортируя их, а затем перерабатывая то, что отсортировано. Рига подает хороший пример, постепенно увеличивая раздельную сортировку отходов.
Обязательной является сортировка стеклянной, бумажной, пластиковой и металлической упаковки, а в настоящее время осуществляется также переход к обязательной сортировке биологических отходов. Вместе с этими требованиями должна меняться и инфраструктура:
контейнеры для мусора не должны занимать весь двор или зеленую зону, совсем наоборот. Их функция - сделать сортировку удобной и мотивирующей",
- говорит Валерий Станкевич.
Тенденции сортировки отходов
Согласно наблюдениям крупнейшего в Латвии полигона твердых бытовых отходов Getliņi Eko за 2022 год, в течение последних пяти лет количество принятых несортированных бытовых отходов постепенно уменьшалось. Хотя наблюдается положительная тенденция, изменения происходят медленно. Удельный вес раздельно рассортированных отходов увеличился и в Риге. В 2022 году в столице было раздельно собрано 29,2% отходов, что на 5,62 процентных пункта больше по сравнению с 2021 годом и на 9,3 процентных пункта больше по сравнению с 2020 годом. Быстрее всего вырос объем раздельно собранной легкой упаковки и стекла.
"Рижская дума проводит важную работу по внедрению в городе современной системы управления отходами и мотивирует жителей, предприятия и учреждения все больше сортировать свои отходы. Очень положительно мы оцениваем и то, что наши частные партнеры одновременно модернизируют инфраструктуру управления отходами. Подземные контейнеры особенно удобны в тех местах, где отходов много. Я призываю объединения горожан благоустраивать свои дворы - для этого в Рижской думе доступна программа софинансирования", - сказал мэр столицы Мартиньш Стакис.
Он напомнил, что более подробную информацию о муниципальной программе софинансирования благоустройства прилегающих к жилым домам земельных участков можно найти на сайте.
Майрита Лусе отметила, что Рига предприняла важные шаги по улучшению системы управления отходами, сделав обязательными контейнеры для сортировки упаковки и стекла, создав единое руководство по сортировке отходов и проведя другие образовательные мероприятия.
"Сортировка отходов в 2022 году позволила жителям сэкономить 14 млн евро.
В ближайшее время Рига также планирует сделать обязательными контейнеры для раздельного сбора биоразлагаемых отходов и начать работу над самой важной частью управления отходами - сокращением создаваемых отходов,
например, заменяя одноразовые стаканчики на мероприятиях и поощряя использование многоразовой посуды", - сказала Майрита Лусе.
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