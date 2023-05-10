В Риге открыты первые подземные контейнеры для отходов

И, конечно же, важно понимать, что правильная и тщательная сортировка отходов может сэкономить средства каждого домохозяйства", - сказал Малиновскис.

Стоимость

Затраты на данный проект составили около 20 000 евро, но каждый случай индивидуален и для каждого разрабатывается отдельный проект. "На улице Авоту будут установлены два подземных контейнера - для бытовых отходов и для сухой упаковки", - добавил представитель CleanR.

В рамках специальной акции CleanR обязалось до конца этого года бесплатно установить подземные контейнеры в 100 местах Риги и приглашает управляющих домами подавать заявки. Уже начались переговоры и сотрудничество с более чем 65 партнерами, и CleanR бесплатно построит подземные контейнеры еще по 35 адресам.

Как подчеркнул член правления CleanR, инфраструктура является частью упорядоченной окружающей среды. Следующий шаг зависит от самих жителей, как они будут пользоваться нововведениями и перенимать новые привычки, потому что содержать дворы в чистоте можно только совместными усилиями.

Что дальше?

Уже совсем скоро подземные контейнеры для отходов будут установлены также совсем рядом, на улице Кристапа, 16, а еще по 11 адресам заключены договоры на строительство контейнеров, и в ближайшее время ожидается начало строительства. Рижане все больше ценят современную, ориентированную на ухоженную среду инфраструктуру управления отходами, которая позволяет убрать значительную часть обычных контейнеров с поверхности земли.