Песков: Кремль выступает против заморозки конфликта с Украиной

На вопрос российского пропагандистского агентства, солидарна ли Россия с Западом в том, что нельзя допустить замораживания войны в Украине, Песков ответил: "Россия солидарна".

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", - добавил Песков.

Он не уточнил, какие цели преследовала Россия при вторжении в Украину.

Песков также подчеркнул, что пока нет никаких признаков того, что война в Украине может быть разрешена мирным путем.

Против заморозки войны выступали в Киеве, назвав такое развитие ситуации "постоянной эрозией основ глобальной безопасности". Также Украина считает, что это позволит России накопить силы и ресурсы для повторного нападения позже.

Страны Запада неоднократно подчеркивали, что нельзя допустить замораживания войны в Украине.