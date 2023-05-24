Россия считает, что войну в Украине нельзя замораживать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе Россия согласна со странами Запада.
Песков: Кремль выступает против заморозки конфликта с Украиной
На вопрос российского пропагандистского агентства, солидарна ли Россия с Западом в том, что нельзя допустить замораживания войны в Украине, Песков ответил: "Россия солидарна".
"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", - добавил Песков.
Он не уточнил, какие цели преследовала Россия при вторжении в Украину.
Песков также подчеркнул, что пока нет никаких признаков того, что война в Украине может быть разрешена мирным путем.
Против заморозки войны выступали в Киеве, назвав такое развитие ситуации "постоянной эрозией основ глобальной безопасности". Также Украина считает, что это позволит России накопить силы и ресурсы для повторного нападения позже.
Страны Запада неоднократно подчеркивали, что нельзя допустить замораживания войны в Украине.
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