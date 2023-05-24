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Видео ⟩ Дым над Крымским мостом; было временно закрыто движение

rus.tvnet.lv
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Дым на Крымском мосту
Дым на Крымском мосту Фото: Reuters / Scanpix

Утром в среду, 24 мая, в сети появилось видео задымления на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный Крым.

Глава Крыма сообщил, что на мосту проводились военные учения, поэтому движение по нему было временно закрыто.

Администрация объяснила дым тем, что во время учений создавалась дымовая завеса.

Позже российское пропагандистское агентство сообщило, что мост снова открыт для движения.

Украина никак не прокомментировала события на Крымском мосту.

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