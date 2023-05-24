"Первое сообщение Путину": эксперт об операции под Белгородом

Безусловно, без поддержки Украины такая спланированная операция не могла состояться, потому что люди попали на российскую территорию, вошли с боевой техникой, они также должны были пересечь приграничные прифронтовые районы, сказал Янис Слайдиньш.

По мнению Слайдиньша, Украина следует той же стратегии, что и Россия в 2014 году, когда она аннексировала Крым. Тогда власти РФ утверждали, что это обычные люди, которые "покупали оружие и обмундирование в любом армейском магазине". Но на самом деле это были военные. Сейчас же, по сути, это россияне, которые едут в свою страну воевать против режима Владимира Путина.

Целью такой операции является привлечение российской армии, и Россия будет вынуждена отводить части с фронта, тем самым ослабляя фронт. Эту операцию также можно рассматривать как звено предстоящего украинского наступления.