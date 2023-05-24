"Первое сообщение Путину": эксперт об операции под Белгородом

Операцию на территории Белгородской области России можно рассматривать как звено в цепи готовящегося украинского наступления, заявил агентству LETA начальник штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш.
Безусловно, без поддержки Украины такая спланированная операция не могла состояться, потому что люди попали на российскую территорию, вошли с боевой техникой, они также должны были пересечь приграничные прифронтовые районы, сказал Янис Слайдиньш.
По мнению Слайдиньша, Украина следует той же стратегии, что и Россия в 2014 году, когда она аннексировала Крым. Тогда власти РФ утверждали, что это обычные люди, которые "покупали оружие и обмундирование в любом армейском магазине". Но на самом деле это были военные. Сейчас же, по сути, это россияне, которые едут в свою страну воевать против режима Владимира Путина.
Целью такой операции является привлечение российской армии, и Россия будет вынуждена отводить части с фронта, тем самым ослабляя фронт. Эту операцию также можно рассматривать как звено предстоящего украинского наступления.
"Интересно, какую шумиху это вызвало в информационном поле, потому что в российском информационном пространстве была полная неразбериха и непонимание того, что делать дальше. Хотя российские власти считают, что все заканчивается, как всегда, уничтожением противника. Эта операция все еще продолжается и действует. Сейчас в информационном пространстве россияне представляют себя жертвами - что терроризм проник в страну, и они вынуждены защищаться", - сказал Слайдиньш.
Он считает, что операция в Белгороде обязательно что-то изменит в общей военной обстановке, но не вызовет гражданскую войну в России.
"Это первое сообщение Путину о том, что ответственность за начавшуюся войну в Украине лежит исключительно на нем. Операция достигла своих целей, и война вступила на территорию России", - подчеркнул эксперт.
На вопрос, могут ли украинцы осуществлять такую деятельность и в других приграничных регионах России, Слайдиньш заявил, что появилась информация о деятельности в Курской области.
Слайдиньш подчеркнул, что украинские силы стали намного активнее на всех участках фронта как в ведении огня по российским логистическим центрам, так и в маневрах. Но российская армия постарается сделать все, чтобы "сорвать" возможное наступление украинской армии.
Уже сообщалось, что легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус - российские граждане, воюющие на стороне Украины, - провели операцию на территории Белгородской области России по созданию "зоны безопасности" для защиты украинского гражданского населения.
"Свобода России" и Русский добровольческий корпус объявили, что "освободили" село Козинка Белгородской области и вошли в поселок Грайворон.
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