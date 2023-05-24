ОС: независимо от того, кто будет избран президентом, мы "не будем держать зла"

Таварс признал, что встреча была деловой, конструктивной и дружеской. ОС положительно оценивает работу Ринкевича в сфере иностранных дел, где точки зрения фракции и Ринкевича совпадают.

В то же время у ОС И Ринкевича есть "разные нюансы" и взгляд на экономические вопросы, которые, по словам Таварса, являются сильной стороной кандидата в президенты от ОС Улдиса Пиленса.

Также, по словам Таварса, было приятно слышать, что Ринкевич готов продолжить свою работу в качестве министра иностранных дел, если Пиленс будет избран президентом страны.

На просьбу прокомментировать встречу Ринкевич был немногословен, заявив, что это был "хороший разговор".