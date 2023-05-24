ОС: независимо от того, кто будет избран президентом, мы "не будем держать зла"

Независимо от того, кто из кандидатов в президенты будет избран, "Объединенный список" (ОС) "не будет держать зла" и не связывает это со стабильностью коалиции, заявил после встречи с выдвинутым "Новым Единством" кандидатом в президенты Латвии Эдгаром Ринкевичем председатель фракции ОС Эдгар Таварс.
Таварс признал, что встреча была деловой, конструктивной и дружеской. ОС положительно оценивает работу Ринкевича в сфере иностранных дел, где точки зрения фракции и Ринкевича совпадают.
В то же время у ОС И Ринкевича есть "разные нюансы" и взгляд на экономические вопросы, которые, по словам Таварса, являются сильной стороной кандидата в президенты от ОС Улдиса Пиленса.
Также, по словам Таварса, было приятно слышать, что Ринкевич готов продолжить свою работу в качестве министра иностранных дел, если Пиленс будет избран президентом страны.
На просьбу прокомментировать встречу Ринкевич был немногословен, заявив, что это был "хороший разговор".
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