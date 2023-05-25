Галкин ответил актрисе Васильевой: "Вот из такой мелкой лжи соткана вся большая ложь"

Максим Галкин прокомментировал слова актрисы.

"Артистка утверждает, что я давно хотел уехать из страны. Видимо, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счет за границей в Израиле, на котором к тому моменту было 30 тысяч долларов и которым я уже несколько лет не пользовался. Грандиозная стратегия", - написал он.

Шоумен ответил и на обвинения в том, что он позволял себе резко высказываться о жителях России во время своих концертов: "На пару с артистом напротив Татьяна говорит, что я якобы желаю им медленной смерти. Это вообще в комментариях не нуждается. Единственное, что может объяснить происходящее, это то, что артистка в конце видео говорит, что с памятью у нее в принципе плохо. Бог вам судья, набожные вы мои".

Галкин резюмировал, что именно так и создается ложь, которую использует пропаганда.