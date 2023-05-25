Галкин ответил актрисе Васильевой: "Вот из такой мелкой лжи соткана вся большая ложь"

Российский шоумен и комик Максим Галкин ответил в соцсетях актрисе Татьяне Васильевой, которая ранее в шоу "Эмпатия Манучи" заявила, что он якобы уже давно собирался покинуть родину, а в РФ жил исключительно, чтобы зарабатывать деньги.
Максим Галкин прокомментировал слова актрисы.
"Артистка утверждает, что я давно хотел уехать из страны. Видимо, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счет за границей в Израиле, на котором к тому моменту было 30 тысяч долларов и которым я уже несколько лет не пользовался. Грандиозная стратегия", - написал он.
Шоумен ответил и на обвинения в том, что он позволял себе резко высказываться о жителях России во время своих концертов: "На пару с артистом напротив Татьяна говорит, что я якобы желаю им медленной смерти. Это вообще в комментариях не нуждается. Единственное, что может объяснить происходящее, это то, что артистка в конце видео говорит, что с памятью у нее в принципе плохо. Бог вам судья, набожные вы мои".
Галкин резюмировал, что именно так и создается ложь, которую использует пропаганда.
"Вот из такой мелкой лжи соткана вся большая ложь нынешних "патриотических" спикеров", - подытожил он.
Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр "иноагентов" РФ 16 сентября прошлого года.
После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой".
Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того как шоумена внесли в реестр "иноагентов", его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.
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