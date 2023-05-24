Польский генерал порекомендовал готовиться к революции в Беларуси

Такое мнение он высказал в интервью польскому СМИ Polsat News.

Скшипчак также подчеркнул, что Польша должна поддержать белорусских добровольцев, которые сейчас воюют на стороне Украины, если они начнут военную операцию в Беларуси против режима диктатора Александра Лукашенко.

"У нас есть причины помогать им, так же, как мы помогаем украинцам", - считает военный.

Эти заявления военный сделал на фоне новостей о появлении в Белгородской области России "диверсантов" - подразделений легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса".

Он считает, что народ Беларуси, несомненно, поддержит этих добровольцев, потому что у него в настоящее время нет возможности самостоятельно организовать военное восстание.

"У него [Лукашенко] больше нет военного потенциала, чтобы предотвратить такое восстание. Россия ему не сильно поможет, т.к. у нее будут свои проблемы", - добавил Скшипчак.