Начальником IDB станет глава криминальной полиции Гришин

Нынешний глава Бюро внутренней безопасности (IDB) Валтерс Мурниекс с 26 июня перестанет исполнять свои обязанности, и на его место будет назначен заместитель начальника Государственной полиции, начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.
Такое решение принял министр внутренних дел Марис Кучинскис.
Министр заявил, что выдвижение Гришина на должность главы IDB связано с необходимостью обеспечения непрерывности работы этого учреждения с учетом его опыта и знания процессов, происходящих в системе внутренних дел.
"Важно, чтобы руководящие должности в таком учреждении занимали профессионалы высокого уровня, под руководством которых учреждение могло бы выявлять нарушения и доводить дела до судебного разбирательства - это неотъемлемая часть внутренней безопасности страны", - подчеркнул Кучинскис.
Решение о назначении Гришина должно утвердить правительство.
Поиском и назначением преемника Гришина займется глава Госполиции Арманд Рукс.
Мурниекс возглавляет IDB с момента его основания в 2015 году. В июле 2020 года правительство продлило срок его полномочий на пять лет - до 31 октября 2025 года.
Гришин был назначен начальником Главного управления криминальной полиции в 2013 году.
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