Начальником IDB станет глава криминальной полиции Гришин

Такое решение принял министр внутренних дел Марис Кучинскис.

Министр заявил, что выдвижение Гришина на должность главы IDB связано с необходимостью обеспечения непрерывности работы этого учреждения с учетом его опыта и знания процессов, происходящих в системе внутренних дел.

"Важно, чтобы руководящие должности в таком учреждении занимали профессионалы высокого уровня, под руководством которых учреждение могло бы выявлять нарушения и доводить дела до судебного разбирательства - это неотъемлемая часть внутренней безопасности страны", - подчеркнул Кучинскис.

Решение о назначении Гришина должно утвердить правительство.

Поиском и назначением преемника Гришина займется глава Госполиции Арманд Рукс.

Мурниекс возглавляет IDB с момента его основания в 2015 году. В июле 2020 года правительство продлило срок его полномочий на пять лет - до 31 октября 2025 года.

Гришин был назначен начальником Главного управления криминальной полиции в 2013 году.