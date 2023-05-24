"Вы еще будете мучиться со мной очень долго": Лукашенко объяснил свое долгое отсутствие

Лукашенко заявил, что у него аденовирус, и, якобы поэтому он воздерживался от публичных мероприятий. "Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", - сказал Лукашенко.

По его словам, ранее пройти лечение у него не получалось из-за плотного рабочего графика, а сама инфекция "лечится три дня".

Диктатор подчеркнул, что не собирается умирать. "Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще будете мучиться со мной очень долго", - заметил он.

9 мая Лукашенко принял участие в параде в Москве, однако СМИ обратили внимание на то, что во время мероприятия он выглядел нездоровым. С тех пор Лукашенко не появлялся на публичных мероприятиях. Публично он вновь появился только 15 мая.

Депутат Госдумы РФ заявил, что Лукашенко болеет, однако не раскрыл, чем именно. Представитель белорусского оппозиционного кабинета по транзиту власти Павел Латушко сообщил, что у Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит.