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На улице Дзелзавас в Риге водитель BMW без прав сбил старушку; полиция ищет очевидцев

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Пешеходный переход. Иллюстративное фото
Пешеходный переход. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 23 мая, злостный нарушитель, мужчина без водительских прав, в очередной раз сел за руль. Впрочем, на этот раз его поездка оборвалась, так как он сбил на переходном переходе человека, сообщает передача Degpunktā.

Кровь на дороге и боку автомобиля BMW - первые признаки, по которым окружающие поняли, по какой причине одну из полос на улице Дзелзавас стражи порядка перегородили своим транспортным средством и ограничили движение.

В 11 часов на пешеходном переходе была сбита пенсионерка, которую медики с тяжелыми травмами доставили в больницу. Те, кто живет неподалеку и конкретный переход пересекают каждый день, рассказывают, что в этом месте пешеходы и водители не могли поделить дорогу неоднократно.

Полиция информирует, что водитель BMW сел за руль без прав. Неофициальная информация свидетельствует, что молодой человек за езду без прав наказывался уже не раз.

Государственная полиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства произошедшего. Кроме того, полиция просит отозваться очевидцев происшествия, позвонив по номерам телефона 67219724 или 110.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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