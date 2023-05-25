На улице Дзелзавас в Риге водитель BMW без прав сбил старушку; полиция ищет очевидцев

Кровь на дороге и боку автомобиля BMW - первые признаки, по которым окружающие поняли, по какой причине одну из полос на улице Дзелзавас стражи порядка перегородили своим транспортным средством и ограничили движение.

В 11 часов на пешеходном переходе была сбита пенсионерка, которую медики с тяжелыми травмами доставили в больницу. Те, кто живет неподалеку и конкретный переход пересекают каждый день, рассказывают, что в этом месте пешеходы и водители не могли поделить дорогу неоднократно.

Полиция информирует, что водитель BMW сел за руль без прав. Неофициальная информация свидетельствует, что молодой человек за езду без прав наказывался уже не раз.

Государственная полиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства произошедшего. Кроме того, полиция просит отозваться очевидцев происшествия, позвонив по номерам телефона 67219724 или 110.

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