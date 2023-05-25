"Kärcher перевернул нашу жизнь и помогает нам реализовать наши самые смелые идеи"

До 21 мая у каждого была возможность поучаствовать в конкурсе и, отправив фото, где ваш трудолюбивый помощник Kärcher запечатлен в процессе работы, выиграть ценные призы. Смотрите, - это фотомомент, присланный Марией!

Фото: Личный архив

Второе место и мойку высокого давления K Mini PLUS получает Жанета. Она прислала фотографию своего помощника WD3, который иногда годится и для того, чтобы освежить шерсть ее четвероногого лучшего друга.

Фото: Личный архив

Обладатель третьего места - Андрис, который прислал фото с развлечений прошлого лета, добавив, что "Kärcher настолько удобный, что даже самые маленькие с ним справятся". Он получит стеклоочиститель Kärcher WV1 Premium.

Фото: Личный архив

Чтобы получить вдохновение для больших и малых работ, взгляните на другие фотомоменты Kärcher, представленные участниками конкурса.

Статья вышла в сотрудничестве с Kärcher.