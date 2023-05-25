"Kärcher перевернул нашу жизнь c ног на голову и помогает нам реализовать самые смелые идеи", - пишет Мария в своей заявке на конкурс "Весенний фотомомент с моим другом Kärcher". Она заняла первое место и получит аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless MyHome.
"Kärcher перевернул нашу жизнь и помогает нам реализовать наши самые смелые идеи"
До 21 мая у каждого была возможность поучаствовать в конкурсе и, отправив фото, где ваш трудолюбивый помощник Kärcher запечатлен в процессе работы, выиграть ценные призы. Смотрите, - это фотомомент, присланный Марией!
Второе место и мойку высокого давления K Mini PLUS получает Жанета. Она прислала фотографию своего помощника WD3, который иногда годится и для того, чтобы освежить шерсть ее четвероногого лучшего друга.
Обладатель третьего места - Андрис, который прислал фото с развлечений прошлого лета, добавив, что "Kärcher настолько удобный, что даже самые маленькие с ним справятся". Он получит стеклоочиститель Kärcher WV1 Premium.
Чтобы получить вдохновение для больших и малых работ, взгляните на другие фотомоменты Kärcher, представленные участниками конкурса.
Статья вышла в сотрудничестве с Kärcher.
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