Поток украинцев на латвийской границе не становится меньше; не хватает волонтеров

"Мы видим, что украинцы въезжают в среднем количестве до 150 человек в день. При этом около ста человек в день выезжает. Сейчас наметилась тенденция и по молдавским гражданам, их тоже примерно в день по сто человек в одну и в другую сторону", - сообщил исполняющий обязанности начальника пограничного пункта Гребнево Алвис Донскис.