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Поток украинцев на латвийской границе не становится меньше; не хватает волонтеров

rus.tvnet.lv/LETA
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Пограничники на границе Латвии и Беларуси возле Каплавы.
Пограничники на границе Латвии и Беларуси возле Каплавы. Фото: Ivars Soikāns/LETA

Просители убежища из Украины продолжают пересекать границу Латвии тысячами. На пограничном пункте Гребнево действует пункт пограничной информационной поддержки, остро нуждающийся в привлечении новых волонтеров. Ситуация усугубляется тем, что помощь приходится оказывать и гражданам других стран, сообщает передача Panorāma.

В Госпогранохране подтвердили, что их число не меняется.

"Мы видим, что украинцы въезжают в среднем количестве до 150 человек в день. При этом около ста человек в день выезжает. Сейчас наметилась тенденция и по молдавским гражданам, их тоже примерно в день по сто человек в одну и в другую сторону", - сообщил исполняющий обязанности начальника пограничного пункта Гребнево Алвис Донскис.

С июня будет открыт новый пункт информационной поддержки для украинцев на пограничном переходе Виентули недалеко от Виляки, где также потребуется привлечение новых волонтеров.

А вот в Силене, где поток украинцев сократился, пункт будет закрыт.

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