"Люди придумывают эти истории": Вайкуле о конфликте Пугачевой и Ротару

В очередном эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала слухи о конфликте между Софией Ротару и Аллой Пугачевой.
Отвечая на вопрос о Софии Ротару Лайма Вайкуле вспомнила, что ранее связывалась с артисткой и всегда приглашает ее на свой фестиваль.
Оказывается, Ротару находилась в Киеве во время бомбежки. Артистка была без лекарств и ей было непросто перенести этот момент. Сейчас звезда уже покинула столицу Украины. Вайкуле обещала связаться с коллегой.
"Люди придумывают эти истории", - сказала она про слухи о противостоянии и конфликте Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Она напомнила, что у коллег по цеху был общий дуэт, когда они исполняли песню группы "Тату" "Нас не догонят". "Мне кажется это работа поклонников", - сказала она о слухах про этот конфликт.
Со слов Вайкуле, сама она лично ни с кем не конфликтовала.
Видео: интервью с Лаймой Вайкуле
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