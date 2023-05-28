"Люди придумывают эти истории": Вайкуле о конфликте Пугачевой и Ротару

Отвечая на вопрос о Софии Ротару Лайма Вайкуле вспомнила, что ранее связывалась с артисткой и всегда приглашает ее на свой фестиваль.

Оказывается, Ротару находилась в Киеве во время бомбежки. Артистка была без лекарств и ей было непросто перенести этот момент. Сейчас звезда уже покинула столицу Украины. Вайкуле обещала связаться с коллегой.

"Люди придумывают эти истории", - сказала она про слухи о противостоянии и конфликте Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Она напомнила, что у коллег по цеху был общий дуэт, когда они исполняли песню группы "Тату" "Нас не догонят". "Мне кажется это работа поклонников", - сказала она о слухах про этот конфликт.

Со слов Вайкуле, сама она лично ни с кем не конфликтовала.

Видео: интервью с Лаймой Вайкуле