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"Люди придумывают эти истории": Вайкуле о конфликте Пугачевой и Ротару

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Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и София Ротару
Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и София Ротару Фото: кадр из видео/ Instagram/ коллаж RUS TVNET

В очередном эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала слухи о конфликте между Софией Ротару и Аллой Пугачевой. 

Отвечая на вопрос о Софии Ротару Лайма Вайкуле вспомнила, что ранее связывалась с артисткой и всегда приглашает ее на свой фестиваль.

Оказывается, Ротару находилась в Киеве во время бомбежки. Артистка была без лекарств и ей было непросто перенести этот момент. Сейчас звезда уже покинула столицу Украины. Вайкуле обещала связаться с коллегой. 

"Люди придумывают эти истории", - сказала она про слухи о противостоянии и конфликте Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Она напомнила, что у коллег по цеху был общий дуэт, когда они исполняли песню группы "Тату" "Нас не догонят". "Мне кажется это работа поклонников", - сказала она о слухах про этот конфликт. 

Со слов Вайкуле, сама она лично ни с кем не конфликтовала. 

Видео: интервью с Лаймой Вайкуле

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