Сейм поддержал: перед избирателями можно выступать только на латышском языке

Сегодня Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону о предвыборной агитации, которые предусматривают, что предвыборная агитация в основном должна вестись на государственном языке.
Парламенту еще предстоит принять поправки в окончательном чтении.
Поправки предусматривают, что во время предвыборных публичных выступлений следует говорить на государственном языке, но в более приватных беседах может быть разрешено говорить и на другом языке. Такое решение ранее наметилось в обсуждениях в комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.
На заседании комиссии депутат Олег Буров ("Латвия на первом месте") поинтересовался, будет ли разрешено около предвыборной палатки частным образом разговаривать с людьми на их родном языке, например, русском.
Представители ответственных структур и депутаты, ответственные за продвижение законопроекта, пояснили, что использование другого языка в приватных беседах возле предвыборной палатки не будет запрещено. Представитель омбудсмена допустил, что с учетом предложенной формулировки этот вопрос может привести к судебным разбирательствам.
С другой стороны, выступления и письменные материалы должны быть на государственном языке, заявила парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална.
В ответ на слова Бурова депутат Сейма Угис Митревиц (Национальное объединение) призвал своих коллег "не отступать" от прогресса в использовании государственного языка и не думать о том, как обойти закон.
Будет установлено, что в период предвыборной агитации в радио- и телепрограммах общественных и коммерческих электронных СМИ, в открытых и закрытых помещениях общественного пользования, в периодических изданиях (газетах и журналах), бюллетенях, книгах и других печатных изданиях, а также в сети интернет предвыборные агитационные материалы размещаются на государственном языке, на государственном языке ведется и оплачиваемая государством предвыборная агитация.
В период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент и самоуправления упомянутые выше предвыборные агитационные материалы могут включать или предвыборная агитация может быть обеспечена переводом на официальные языки ЕС при условии, что контент на государственном языке не будет меньше.
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