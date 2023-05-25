Сейм поддержал: перед избирателями можно выступать только на латышском языке

Будет установлено, что в период предвыборной агитации в радио- и телепрограммах общественных и коммерческих электронных СМИ, в открытых и закрытых помещениях общественного пользования, в периодических изданиях (газетах и журналах), бюллетенях, книгах и других печатных изданиях, а также в сети интернет предвыборные агитационные материалы размещаются на государственном языке, на государственном языке ведется и оплачиваемая государством предвыборная агитация.

В период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент и самоуправления упомянутые выше предвыборные агитационные материалы могут включать или предвыборная агитация может быть обеспечена переводом на официальные языки ЕС при условии, что контент на государственном языке не будет меньше.