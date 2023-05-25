Гражданин Латвии в Эстонии получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

42-летний Биринс, живший в Испании, предстал перед судом в августе прошлого года, а в феврале сторона обвинения попросила присудить ему 19 лет тюрьмы.

По словам стороны обвинения, Биринс, который в даркнете использовал псевдонимы Teslaboy, Valhalla, Fluidiz, Zangezz, организовал торговлю наркотиками в крупных объемах в Швеции, Финляндии, Латвии и Эстонии, используя центр наркоторговли даркнета ValhallaGroup, работая с эстонской молодежью.

С 2019 года Центральная уголовная полиция и прокуратура в Эстонии провели шесть уголовных процессов в связи с распространением наркотиков в даркнете. В результате этих процессов прокуратура предъявила обвинения 14 лицам.

Биринс в даркнете нашел партнеров, необходимых для деятельности "магазина наркотиков" в Эстонии, которые под его руководством создавали промежуточные склады и которые он снабжал наркотиками. По словам прокурора, Биринс заработал более миллиона евро.

Под руководством гражданина Латвии в Эстонии работали три "магазина наркотиков". Они работали в разных сферах, и каждая новая группа начала свою деятельность после того, как полиция и прокуратура остановили деятельность предыдущей активной группы. Учредители "магазинов наркотиков" получили тюремные сроки от 8 до 13 лет.

Данные firmas.lv свидетельствует о том, что Биринс находится в руководстве общества Zoorbagan и действует в правлении общества собственников квартир "Čiekuru iela 4". В свое время он был совладельцем ряда предприятий, но в настоящее время он не имеет права владения в каком-либо активном латвийском предприятии. Общедоступная информация свидетельствует о том, что он увлекается триатлоном.